Путин пригрозил США зеркальным характером разработок новых ракет

Россия не отказывается от односторонних обязательств по выполнению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил президент России Владимир Путин после совещания с Совбезом РФ. В своем заявлении он отметил, что поручил Минобороны, МИДу, Службе внешней разведки РФ «тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США» по размещению и разработке ракет средней и меньшей дальности.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из ДРСМД <…> (действия США.— “Ъ”) серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех»,— говорится в заявлении. Президент подчеркнул, что ответственность за это «полностью лежит на американской стороне».

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет»,— заявил президент. Он добавил, что действия России будут носить «исключительно ответный, зеркальный характер». По словам господина Путина, ракеты средней и меньшей дальности будут размещены в тех регионах, где США развернут свои.

По мнению президента, прекращение работы ДРСМД приведет к «расшатыванию» Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора о нераспространении ядерного оружия, что означает «возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения». «Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы»,— заключил президент.

Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

Напомним, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в договоре. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена, поскольку дальность ее полета превышает 500 км. Москва эти обвинения отрицала и заявила, что также выйдет из договора. 3 июля президент России подписал закон о приостановлении участия России в договоре.

За несколько дней до даты окончания действия ДРСМД в Женеве прошли закрытые российско-американские консультации, темой которых стала проблема контроля над ядерным вооружением. По словам заместителя российского МИДа Сергея Рябкова, ход встречи в Швейцарии показал, что задача США — поставить под контроль российские тактические ядерные заряды и ввести в число подписантов новых соглашений Китай, который отказывается даже обсуждать этот вопрос.

Подробнее об итогах переговоров и позициях сторон читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».

Подробнее о разногласиях вокруг Договора о РСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».