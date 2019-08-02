В новому причалу в Киришах впервые за 50 лет причалил теплоход

Причал для пассажирских судов на реке Волхов в городе Кириши Ленинградской области был построен в июле. К нему впервые за 50 лет пришвартовался пассажирский теплоход большого класса.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пробный заход выполнил теплоход «Сергей Есенин», выполняющий рейс по маршруту «Москва — Великий Новгород — Москва».

Напомним, что программа по строительству причал в Ленобласти действует с 2017 года. Инвестором проекта выступает ООО «Конт». Уже построены и используются паловые причалы возле крепости Орешек на Неве, в Старой Ладоге, в Свирьстрое, возле Невской Дубровки. В настоящее время осуществляется строительство пристани в Грузино (Новгородская область).