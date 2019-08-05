СМИ: Huawei представит свою операционную систему 9 августа

Китайская компания Huawei представит Hongmeng OS на конференции разработчиков в Дунгуане в Китае в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на свои источники. Сообщается, что в первую очередь операционная система разрабатывается для устройств IoT (интернета вещей) и будет работать не только на смартфонах, но и на автомобилях, «умных» часах и ноутбуках. Первоначально она будет доступна на смарт-телевизоре Honor, который, по сообщениям СМИ, поступит в продажу 10 августа.

Источники Global Times сравнивают Hongmeng с давно работающей Google Fuchsia — экспериментальной операционной системой, разработанной для различных устройств. Также утверждается, что Hongmeng OS построена вокруг микроядра, вследствие чего она «лучше приспосабливается к искусственному интеллекту и может работать на нескольких платформах».

Согласно появившейся в СМИ информации, первым смартфоном Huawei с новой операционной системой станет Huawei Mate 30, готовящийся к запуску в конце года. Ожидается, что смартфон будет ориентирован на сегмент от низкого до среднего уровня, цена будет установлена на уровне около $288.

О том, что операционная система Huawei будет называться Hongmeng OS, стало известно в мае. Тогда сообщалось, что ОС будет использоваться в качестве универсальной операционной системы как кросс-платформенная, включая телефоны и ноутбуки. Тогда же появилась информация, что Huawei планирует заменить Android и Windows своей ОС текущей осенью. В июле заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявил, что пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца года. Тогда же китайские СМИ сообщили, что операционная система Huawei работает на 60% быстрее Android.

В мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, и, хотя впоследствии запрет был отложен на 90 дней, ситуация для китайской компании остается сложной, поскольку большинство смартфонов Huawei работало на операционной системе Android, принадлежащей Google.

Евгений Федуненко