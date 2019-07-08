Китайские компании: операционная система Huawei работает быстрее Android

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй рассказал в интервью французскому журналу Le Point, что китайская компания продолжает разрабатывать свою собственную операционную систему HongMeng OS, которая, «вполне вероятно», работает быстрее, чем Android. О том, что операционная система Huawei работает на 60% быстрее Android, ранее сообщало китайское издание Global Times со ссылкой на протестировавших ее представителей поставщиков смартфонов из КНР.

По словам господина Чжэнфэя, проблемой новой ОС остается отсутствие магазина приложений (аналога Play Store от Google или App Store от Apple). В компании сейчас работают над аналогичным сервисом.

Новая операционная система Huawei будет работать не только на смартфонах, но и на автомобилях, умных часах и ноутбуках. Согласно появившейся в СМИ информации, операционную систему представят в сентябре вместе со смартфоном Huawei Mate 30.

В мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, и, хотя впоследствии запрет был отложен на 90 дней, ситуация для китайской компании остается сложной, поскольку большинство смартфонов Huawei работало на операционной системе Android, принадлежащей Google.

О том, сколько компания теряет из-за санкций со стороны Вашингтона, читайте в публикации “Ъ FM”.