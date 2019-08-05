Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился “Ъ”. В целом за полгода поставки снизились на 11,1%, до 4,9 млн тонн.

С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Соответствующие меры были введены в ответ на ограничения Киева по импорту российских товаров, действующие с апреля. В результате, как следует из данных ЦДУ ТЭКа, в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля, либо снизили их в несколько раз.

Подробности — в публикации “Ъ” «Поставкам угля на Украину разрешили упасть».