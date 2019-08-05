Уволился директор Воронежского авиазавода

Управляющий директор ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) Алексей Пуздырев, возглавлявший предприятие с лета 2018 года, покинул пост по собственному желанию. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили на предприятии.

Его преемника там раскрывать не стали, так как его кандидатура «сейчас проходит согласование». По данным “Ъ-Черноземье”, сейчас управляющим директором авиазавода в статусе и.о. работает Александр Ярчевский, директор по обеспечению и эксплуатации.

Алексей Пуздырев ранее работал замгендиректора по техническому развитию ПАО «Ил», головной структуры авиазавода. До этого с 2006 по 2016 год работал в ОАО «Дубнинский машиностроительный завод имени Федорова».

Сергей Калашников, Мария Старикова