Экономический прогноз на август

Начался август, и “Ъ” предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Каким будет курс рубля? Какой будет инфляция? Какими будут цены на нефть? Каким будет курс евро к доллару?

Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

1. После снижения ставки ФРС США естественно ослабление доллара и некоторое укрепление рубля. Однако оснований для какого-то резкого подорожания рубля я не вижу. Предполагаю, что будем оперировать таким интервалом, как 62,5–63,5 руб. за доллар.

2. Я думаю, что получим в августе продолжение июльского тренда: где-то 0. А стало быть, годовая инфляция может приблизиться к 4–5, но в принципе будет оставаться в интервале 4–6, как и сейчас. Центробанк говорит, что дефляционные риски перевешивают инфляционные, но тем не менее боюсь, что дефляцию в августе не увидим. Если и случится, то в районе 0,1%.

3. Если доллар пойдет вниз, то цена на Brent — вверх. При этом сентябрьские фьючерсы по Brent примерно $63,75 — ближе к $64. Фактор краткосрочный. Рынок сагитировался на некоторое повышение, не исключаю, что ближе к $64 к концу августа. Рынок быстро и гибко приспосабливается к цене доллара. Кроме того, на рынке к концу первого полугодия сформировался профицит предложения — порядка 900 тыс. баррелей в сутки. Этот фактор будет удерживать рост и давить цену. Прогнозы на конец года снижаются, нефть — в районе $59–61.

4. Осенью ставки пойдут вниз — это всегда естественный фактор ослабления евро. После снижения ставки ФРС вероятно некоторое понижение доллара и укрепление евро. Соотношение этой пары будет в неустойчивом равновесии до осени. С учетом снижения ставки ФРС евро подрастает с 1,1142 до 1,12.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития:

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

1. Курс рубля к доллару сохранится на уровне конца июля, его волатильность незначительна, и он будет колебаться в диапазоне 62–64 руб. за доллар. Прежде всего на курс валют будет влиять политика центральных банков — нашего и ФРС США, которая движется в сторону смягчения. Также влияет и ситуация на рынке нефти, где хоть и заметно возросла напряженность в связи с «войной танкеров», но вряд ли будет что-то критическое.

2. Инфляция в августе традиционно падает, прежде всего в связи с сезонно низкими ценами на овощи и фрукты, так что полагаю, что здесь все будет даже немного лучше, чем в предыдущие месяцы. Мой прогноз — 0,1%, может, даже немного меньше.

3. Диапазон цены на нефть $60–70 за баррель марки Brent, установившийся в последние месяцы, весьма устойчив, и не вижу причин выхода цены за его пределы в августе и даже на более длительный срок. Но вот более точную цифру не берусь предсказать, волатильность цены на нефть более значительная, чем по национальной валюте, в связи с большим количеством факторов, которые на нее влияют.

4. Опять же в силу смягчения политики центральными банками предпосылок для укрепления евро нет. Полагаю, что курс в августе будет колебаться в пределах $1,1–1,11 за евро.

Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка:

Фото: Страница Фейсбук Егора Сусина

1. Июль характеризуется низким объемом покупок валюты в рамках бюджетного правила и сохранением крайне позитивной внешней конъюнктуры для развивающихся стран в результате цикла смягчения монетарной политики в США и еврозоне. Курс рубля сейчас в значительной мере зависит именно от потоков капитала. В августе есть предпосылки говорить об ухудшении ситуации с притоком капитала и коррекции курса в районе 65 руб. за доллар.

2. Замедление инфляции в июне-июле вряд ли продолжится в августе, я ожидаю, что показатель годовой инфляции составит 4,5% по итогам месяца. Разовые эффекты, которые способствовали резкому снижению инфляции в последние два месяца, исчерпали свое влияние.

3. Ухудшение перспектив роста мировой экономики продолжает оказывать давление на нефтяной рынок, даже несмотря на инциденты с поставками с Ближнего Востока. В целом я ожидаю сохранения диапазона $60–65 за баррель нефти марки Brent, но с риском роста к верхней границе диапазона, то есть до $65 баррель, так как высок риск новых инцидентов с поставками.

4. В целом европейская валюта продолжает оставаться фундаментально недооцененной, но существуют риски того, что ФРС не вполне оправдает ожидания рынков по смягчению монетарной политики. В этих условиях мы вполне можем увидеть уровни в районе $1,1 за евро в августе. Но стоит учитывать, что рыночная ликвидность и активность в августе низкие, потому есть риски роста волатильности на финансовых рынках.

Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики:

Фото: Василий Бегаль/НИУ ВШЭ

1. Очень много факторов, способных оказать сильное влияние на курс рубля. Здесь и санкции, и цены на нефть, и напряженная ситуация, которая сложилась сейчас в Ормузском проливе. Трудно точно ответить на этот вопрос, но если ничего серьезного не произойдет, а все вышеперечисленное не примет более серьезные формы, то курс сильно не изменится и соотношение рубль/доллар останется на тех же уровнях, что и сегодня.

2. Думаю, что в августе инфляция будет нулевой или даже возможна дефляция. Это будет связано как с активным периодом отпусков, так и с учетом роста удельного веса сельскохозяйственной продукции в потребительской корзине. Начнется сезон сбора урожая сельхозпродукции, что приведет к снижению цены на эти товары.

3. Вообще сейчас наблюдается общий тренд — снижение цен на нефть из-за роста добычи в США. Но ситуация может стать очень непонятной из-за того, что происходит в Ормузском проливе. Представим, что проход танкеров с нефтью через пролив перекроют, а если я правильно помню, то это 40% поставок нефти в Европу. И что будет тогда с ценами на нефть и чем это может аукнуться? Если политика не вмешается в ситуацию, то цена на нефть останется на сегодняшнем уровне и может даже немного опуститься.

4. Пара евро/доллар останется на том же уровне — 1,12, если в ситуации с Ираном не произойдет ничего экстраординарного. А вот если там случится что-то плохое и все изменится в худшую сторону, тогда, очевидно, это соотношение изменится, доллар вырастет. Так что сегодня основное внимание будет направлено в этот регион, но совсем не факт, что в августе не появится еще что-нибудь.

Подготовила группа «Прямая речь»