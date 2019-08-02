«Рубль будут сознательно опускать»

Рубль обновил двухмесячный минимум на фоне новостей из США. Национальная валюта дешевеет после сообщений о возможном введении новых антироссийских санкций. Очередной пакет ограничений принят в отношении стран, которые используют химическое оружие. В документе не указано, против кого конкретно направлены эти меры. Предполагается, что они затронут Россию, которую США обвиняли в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Речь идет о запрете банкам США предоставлять кредиты российскому правительству. Также Вашингтон намерен блокировать финансовую или техническую помощь России со стороны международных институтов. Но это не единственный фактор, который давит на рубль, отмечает экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

В начале недели на глобальных рынках были надежды, что Китаю и американцам удастся договориться. Американская делегация во главе с секретарем казначейства Стивеном Мнучиным в Шанхае должна были вести переговоры. Переговоры очень быстро закончились — во вторник они уже улетели, сутки были.

Дональд Трамп ждал заседания ФРС, которое прошло в среду, и для главы Белого дома оно было неблагоприятным — он просил и настаивал на снижении ставки на 50 пунктов. Для финансового сообщества вообще снижение ставки со стороны ФРС в данных условиях непонятно, потому что в американской экономике нет признаков, которые позволили бы это сделать по старым классическим нормативам. И во время пресс-конференции глава американского Центробанка Пауэлл единственное, на что сослался — как раз внешние обстоятельства, торговая война и так далее. Но здесь все не очевидно.

И у Трампа два варианта было: или давить китайцев, или давить ФРС. Давить ФРС он юридически не может. Поэтому самый простой вариант, который дает деньги в бюджет –давить китайцев. Вот он это принял решение в четверг, как раз под закрытие. Причем примечательно, что его желание, так сказать, каким-то образом поддерживать рынок акций в США на максимально высоких значениях — вот и тарифы, и желание снизить ставку — всегда связывали с тем, чтобы победить на выборах.

А Трамп накануне сказал, что его не волнует судьба Dow Jones.

Это было такое знаковое решение — рынок сразу рухнул. Плюс тарифы, плюс ответ китайцев, которые сказали, что, естественно, будут готовить ответные меры. Какие — непонятно. Но все это бьет по глобальным компаниям.

Началось такое подобие валютной войны, которую проводят финансовые власти. Трамп требует от ФРС снизить ставки, чтобы опустить американский доллар. Вот это, скорее всего, произойдет, ФРС ставку снизит в сентябре. Но из-за этого страдает глобальная экономика. Индекс PMI минимален лет за восемь – 49,3 пунктов. То есть промышленная составляющая уже в рецессии находится.

Отсюда — давление на нефть: спрос на нефть будет меньше, если темпы роста глобальной экономики падают. И спекулянты, естественно, разгоняют все валюты emerging markets: падает же не только рубль, у нас просто амплитуда больше, потому что есть еще бит со стороны Центрального банка — нельзя забывать, что на 12,8 млрд руб. он ежедневно для Минфина в рамках бюджетного правила покупают валюту.

Я думаю, что чем ниже будет рубль, тем будет лучше российской экономике, это все понимают.

И будут рубль сознательно опускать. Мы в этой войне валютной не должны проигрывать, мы должны опережающими темпами опускать российскую валюту.

Поэтому здесь нужно благодарить Дональда Трампа и наши финансовые власти за то, что рубль опускается.

Предел есть, конечно. Если опустят до 67-68 к доллару – это будет очень хорошо и для экономики, и как-то, может быть, инфляция у нас чуть раскачается. Но я сомневаюсь, потому что реальных доходов нет, экономика действительно стагнирует.

Единственный способ раскачать экономику – это опустить национальную валюту, это понимают и в Европе, и в США. И наши власти, я тоже думаю, это все осознают прекрасно.