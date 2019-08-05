Сбербанк запустил сервис QR-платежей

Сбербанк с 5 августа запускает во всех регионах сервис оплаты покупок через QR-коды вместо карт. Аналогичный сервис был разработан Центробанком в рамках системы быстрых платежей (СБП). Тарифы в сервисе Сбербанка для продавцов составят от 0,6 до 1,5% от суммы платежа и будут зависеть от сферы бизнеса, рассказали РБК в пресс-службе банка.

Российские банки, подключенные к СБП, уже начали тестовые переводы по QR-коду с 1 августа. Комиссия за платеж по QR-коду в системе ЦБ может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.

С 1 июля сервис Сбербанка работал в Краснодарском крае, до конца лета он должен стать доступен по всей России. За использование QR-платежей покупателям будут начислять бонусы «Спасибо» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Подробнее о том, как Сбербанк запустил оплату через QR-код, читайте в публикации “Ъ”.