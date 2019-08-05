Сбербанк запустил оплату через QR-код Аналогичный сервис в других банках будет в два раза дешевле

Сбербанк в пилотном режиме запустил собственный сервис по приему платежей через QR-код. Предоставить эту технологию своим клиентам крупнейший российский банк решил, вероятно опасаясь конкуренции со стороны Системы быстрых платежей (СБП), которую разрабатывает ЦБ, и потери практически монопольного положения на рынке эквайринга. При этом предложение Сбербанка может оказаться неконкурентоспособным из-за высоких тарифов, считают эксперты. Если Сбербанк будет взымать с продавцов до 1,5% от суммы операции, то в рамках СБП сейчас обсуждается тариф на уровне не выше 0,7%.

О запуске приема платежей через QR-код сегодня сообщила пресс-служба Сбербанка. Для использования этого сервиса продавцу нужно наклеить на прилавок QR-код от Сбербанка, а покупателю — зайти в приложение банка, просканировать этот код камерой телефона и ввести сумму, необходимую к оплате. «Оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга: на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах»,— поясняют в Сбербанке.

Сайт Сбербанка также утверждает, что использование этой технологии будет дешевле для торговых точек по сравнению с классическим эквайрингом (приемом банковских карт).

Также продавцам не придется платить за POS-терминалы.

Технологии совершения финансовых операций с помощью QR-кода не новы. В Китае большой популярностью пользуются приложения WeChat и Alipay, позволяющие принимать безналичные платежи. В России денежные переводы по QR-коду организовал в 2013 году Альфа-банк, а позже ВТБ и другие банки. Сейчас в рамках разрабатываемой Банком России СБП планируется внедрение приема платежей населения через QR-код. Этот сервис должен решить проблему высоких тарифов за эквайринг в России, дискуссия о которых приняла новый оборот в феврале, когда ритейл предложил президенту РФ перенять европейский опыт и ограничить комиссии регуляторными мерами (в ЕС ставка interchange fee составляет 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт).

Новый сервис Сбербанка пока доступен лишь торговым точкам Краснодарского края, вскоре будет доступен в Санкт-Петербурге, а до конца августа — во всех регионах. Запуск приема платежей через QR-код Сбербанк совершил быстрее, чем ЦБ. Однако его тарифы примерно вдвое превышают те, которые сейчас обсуждаются в рамках СБП. Так, согласно сайту банка, комиссия за прием платежей через QR-код составит 1,5%. Исключение сделано для торговцев из социальной сферы, например аптек (0,5%), а также для крупных покупок вроде недвижимости и автомобилей (1%).

В рамках СБП сейчас обсуждается комиссия на уровне 0,2–0,7%, а также отдельная ставка (0,4%) для супермаркетов, магазинов одежды, бытовой техники. Впрочем, и эти тарифы не устраивают ритейл, который хочет видеть ставки на уровне не выше 0,3%.

Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева напомнила, что технологии приема платежей через QR-код появляются из-за того, что оплата банковскими картами является дорогой для торговых точек. Поэтому, по ее словам, самое главное в новом инструменте — тариф. «Платить 1,5% вместо 2%, учитывая уже установленное оборудование, на мой взгляд, не интересно,— считает госпожа Обаева.— Куда интереснее ставка на уровне около 0,5%».

Тестирование оплаты товаров по QR-коду в рамках СБП начнется 30 августа. Сервис сначала будет доступен лишь в небольших торговых точках, сумма одной операции будет ограничена 600 тыс. руб. Полномасштабный запуск запланирован на второе полугодие. К СБП в настоящий момент подключены ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Юникредит-банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, «Русский стандарт» и другие банки.

Виталий Солдатских