Юань опустился до минимума за 11 лет

Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи. На 10:00 юань опустился до 7,03 за доллар, офшорный юань — до 7,07. Падение происходит на фоне эскалации переговоров между США и Китаем по торговой сделке.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд. При этом президент США отметил, что новые санкции не пересекаются с прежними, которые включали 25-процентную пошлину на $250 млрд китайских товаров.

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