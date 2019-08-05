Аэропорт Гонконга отменил более 200 рейсов из-за протестов

Более 200 рейсов было отменено в понедельник утром в аэропорту Гонконга. В основном это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines, сообщает радио RTHK. Диспетчеры крупнейшего аэропорта в мире присоединились к забастовке против закона об экстрадиции с КНР. В ночь на 5 августа в Гонконге вновь вспыхнули протесты, демонстранты заблокировали дороги и полицейские участки. В забастовке намерены принять участие представители транспортных компаний, работники сферы высшего образования. Также около 2 тыс. социальных работников собираются присоединиться к забастовке.

Закон об экстрадиции с КНР позволил бы выдавать Пекину жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. Парламент Гонконга планировал рассмотреть закон в июне, но отложил рассмотрение из-за начавшихся в стране многотысячных протестов.

О столкновениях полиции и протестующих — в материале “Ъ” «Полиция Гонконга начала задержания членов триад».