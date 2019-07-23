Полиция Гонконга начала задержания членов триад

Полиция Гонконга начала операцию по аресту членов местных преступных группировок — триад, напавших в воскресенье вечером на участников акций протеста. Уже задержаны шесть человек. Это стало ответом на критику со стороны демократической оппозиции, которая заподозрила стражей порядка в том, что они воспользовались «помощью» мафии в борьбе с протестующими, которые выходят на антиправительственные митинги с начала июня.

В связи с массовым избиением в метро на окраине Гонконга полиция задержала шестерых мужчин. Правда, как сообщается на сайте ведомства, все они задержаны за «незаконное собрание».

Избиение демонстрантов, которые возвращались с масштабной акции протеста, произошло вечером 21 июля на станции метро «Юнь Лун». На них напали несколько десятков молодых людей — предположительно членов триад (местных преступных группировок). Они были вооружены палками, одеты в белые футболки, а их лица скрывали маски. В результате пострадали 45 человек, 36 из них госпитализированы. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое, один находится в критическом состоянии. Cотрудники полиции прибыли на место спустя 35 минут.

Фото: Reuters

Это вызвало критику со стороны демократической оппозиции, которая заподозрила стражей порядка в сотрудничестве с местной мафией: аналогичные обвинения в адрес полиции в привлечении членов триад к нападениям на протестующих уже звучали, например, в 2014 году в ходе массовых акций протестов за демократизацию выборов. Впрочем, среди парламентариев сейчас нашлись и те, кто поддержал действия нападавших, утверждая, что они «защищали свои дома».

В полиции Гонконга обвинения в сговоре с членами триад отрицают.

В понедельник официальный представитель ведомства Джон Цзе на пресс-конференции пояснил, что первые сотрудники прибыли на станцию метро спустя семь минут, но их было двое и на них не было защитной экипировки. Оценив ситуацию, они вызвали подкрепление, которое прибыло на место спустя еще 28 минут. Такую задержку господин Цзе объяснил большой загруженностью полицейских в этот вечер. «В это же время в этом же районе было много других драк и поджогов»,— отметил он, пообещав задержать нападавших после сбора доказательств их вины.

По данным газеты South China Morning Post, к утру 22 июля уже были опознаны десятки человек, среди них члены как минимум двух триад. Крупномасштабная полицейская операция по их задержанию, начавшаяся в понедельник вечером, как ожидается, продлится несколько дней. Она пройдет в развлекательных заведениях района Юнь Лун, которые контролируют бандиты.

Фото: Tyrone Siu, Reuters

Как заметил у себя на странице в Facebook партнер работающей в Китае и Гонконге юридической фирмы SBF Group Павел Бажанов, вряд ли «люди в белых футболках» добровольно скажут, что являются членами триад. «Дело в том, что в Гонконге само заявление о том, что ты являешься членом триады, является уголовным преступлением»,— пишет господин Бажанов, уточняя, что, попавшись впервые, член триады получит три года тюрьмы, в во второй раз — семь лет.

Напомним, массовые протесты в Гонконге вспыхнули 9 июня. Их причиной стала попытка властей специального административного района принять поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят лояльной Пекину администрации города выдавать на материк тех, кто обвиняется там в совершении различных преступлений. Протестующие боятся, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных дел, но и на китайских диссидентов, которые десятилетиями укрывались в Гонконге от преследующей их Компартии Китая.

По нынешним законам в рамках схемы «одна страна — две системы» Гонконг сохраняет полную автономию во всем, кроме внешней и оборонной политики, чем и пользуются многочисленные живущие там критики Пекина.

В минувшее воскресенье в Гонконге прошла третья масштабная акция протеста: по данным организаторов, в ней приняли участие 430 тыс. человек, полиция называет цифру 138 тыс. человек. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее демонстранты вышли за пределы этого маршрута и начали блокировать главные дороги города.

В ходе протестов полиция распылила слезоточивый газ, но это не помогло разогнать демонстрантов, которые бросали кирпичи и другие предметы в полицейских, а также исписали стену канцелярии центрального правительства Китая антиправительственными рисунками и лозунгами. Справиться с толпой удалось только после того, как стражи порядка открыли стрельбу резиновыми пулями.

Марина Кузнецова