Под Хабаровском начало подтапливать дачи из-за паводка на реке Амур

Река Амур начала подтапливать несколько десятков дачных участков на островах вблизи Хабаровска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. По состоянию на утро 5 августа уровень воды в реке повысился на 14 см и составил 443 см.

«Продолжается повышение уровня воды в реке Амур, из-за чего происходит постепенное подтопление островной части краевого центра — островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. В течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40–45 см»,— говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, к 8–10 августа Амур может подняться до 630 см. Также фиксируется повышение уровня воды в реке Уссури. В Хабаровском крае действует режим ЧС.

Гребень паводка завершает прохождение по территории Амурской области. Там в 41 населенном пункте в воде остается 54 частных жилых дома и более тысячи придворовых территорий. Без электроснабжения остается два населенных пункта. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2394 человека. Областные власти предлагают ввести режим ЧС федерального уровня, но конкретного ответа центра пока нет.