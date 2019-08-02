Власти Хабаровска последними ввели режим ЧС в ожидании паводка

Руководство регионов и крупных муниципалитетов, прилегающих к Амуру, вводит режим ЧС в ожидании наступающего из Амурской области паводка. В пятницу, 2 августа, режим ЧС введен на территории Хабаровска, сообщается на сайте мэрии. Днем ранее режим ЧС объявили в своих регионах губернаторы Хабаровского края и Еврейской автономной области. Администрация Комсомольска-на-Амуре, расположенного ниже по течению реки, сочла необходимым принять аналогичные меры еще в среду.

Ввод режима ЧС на этих территориях имеет опережающий характер и свидетельствует не об экстренном положении, а о необходимости срочного перенаправления ресурсов, в том числе финансовых, на подготовку. Так, правительство ЕАО пояснило в сообщении, что «на сегодняшний день угрозы подтопления полностью населенных пунктов нет». Соответственно, срок ввода режима позволяет судить о степени готовности к разливу реки. Так, в Комсомольске-на-Амуре готовность одного из ключевых гидрозащитных сооружений, Мылкинской дамбы, не превышает 70% (ввод объекта планировался на 2020 год) — не достроено, по данным МЧС, около 940 м. Замначальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Виталий Дарчия на брифинге в четверг сообщил, что в Комсомольск-на-Амуре к 5 августа будет поставлено 16 комплектов водоналивных дамб общей протяженностью 1600 м, а также привезенный из Новосибирска комплекс «Гидробарьер», который призван защитить авиазавод имени Гагарина (КнААЗ, входит в холдинг «Сухой»).

«Сейчас гребень паводка проходит через Благовещенск (прошел Белогорск. — “Ъ”) и будет двигаться по Амурской области без достижения неблагоприятных отметок. То есть здесь обстановка будет более или менее спокойной. В ЕАО же отметки ожидаются неблагоприятные. В Ленинске, где река впадает в Сунгари, вода достигнет опасного уровня, который дойдет и до Хабаровска»,— сообщила на брифинге руководитель Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева. Как ожидается, у Хабаровска гребень паводка будет проходить 8–10 августа. На данный момент прогнозируются отметки 580–630 см.

В Амурской области подтоплено более 460 жилых домов, 960 приусадебных участков. Эвакуировано 2572 человека, в том числе 902 ребенка. В регионе режим ЧС действует с 25 июля. Областные власти предлагают ввести режим ЧС федерального уровня, но конкретного ответа центра пока нет.

Эрнест Филипповский, Хабаровск