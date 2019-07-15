Энергорынок позеленеет на 400 млрд руб. На эти деньги построят до 8 ГВт генерации на ВИЭ

В новую программу поддержки зеленой генерации в РФ в 2025–2035 годах инвесторы смогут вложить до 400 млрд руб. Такое предварительное решение было принято 15 июля на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По оценкам регуляторов, такой потолок инвестиций не приведет к росту цен на оптовом энергорынке выше инфляции — этого требовал президент. По оценкам аналитиков, на эти средства можно построить 6–8 ГВт новой зеленой мощности.

По данным “Ъ”, правительство готово установить потолок инвестиций в новую программу поддержки ВИЭ в 2025–2035 годах в 400 млрд руб., из них до 30 млрд руб. может быть направлено на поддержку мини-ГЭС (до 25 МВт). Решение было принято в понедельник на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, говорят собеседники “Ъ”, знакомые с его итогами. Однако на совещании четко не проговаривалось, какой объем мощности можно будет поддержать на эти средства.

В аппарате вице-премьера, «Совете рынка» (регулятор энергорынков) комментировать итоги совещания отказались. В Минэнерго и Минэкономики “Ъ” оперативно не ответили.

Речь идет о новом цикле поддержки ВИЭ в 2025–2035 годах.

До сих пор зеленая энергетика в РФ поддерживалась за счет оптового энергорынка: с инвесторами заключались договоры на поставку мощности (ДПМ), которые гарантировали возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей крупной промышленности.

Эта программа действовала с 2013 года, всего по ней будет построено 5,4 ГВт СЭС, ВЭС и мини-ГЭС.

Объем финансирования поддержки ВИЭ — одна из составных частей общей денежной массы, которую правительству предстоит распределить между программой модернизации старых ТЭС стоимостью 1,9 трлн руб. и строительством новых атомных энергоблоков — все это по поручению президента не должно превышать уровень инфляции. По оценке Минэкономики (см. “Ъ” от 12 июля), строительство 10 ГВт ВИЭ может обойтись энергорынку в 0,9 трлн руб. до 2050 года.

Инвесторы в ВИЭ на совещании у вице-премьера предлагали поддержать строительство 10 ГВт, что, по их оценкам, обошлось бы в 600 млрд руб. до 2035 года, говорят собеседники “Ъ”.

На совещании принято решение проводить ежегодные отборы инвесторов не по CAPEX, как в первом инвестцикле, а по одноставочной цене (включают CAPEX, OPEX и доходность). При этом, как утверждают собеседники “Ъ”, в одобренные правительством 400 млрд руб. не будут входить инвестиции в поддержку строительства мусоросжигающих ТЭС (МТЭС). В систему ДПМ ВИЭ мусоросжигание внесли с 2017 года, и оно получило часть зеленых квот, чем были недовольны инвесторы ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) станций. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что поддержка МТЭС, вероятнее всего, будет проходить по другой квоте.

В «Сообществе потребителей энергии» говорят, что у бизнеса есть иные планы на собственные средства, которые «пытаются цинично поделить без их участия» (ассоциацию не пригласили для обсуждения вопроса).

Если исходить из CAPEX последнего аукциона по строительству ВИЭ, то на 400 млрд руб. можно построить 8 ГВт СЭС или 6,2 ГВт ВЭС, говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». «Если закладывать в программу дальнейшее снижение стоимости ВИЭ в России — то до 10 ГВт»,— оценивает аналитик.

Татьяна Дятел