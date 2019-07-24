Правительство не определилось с инвестициями в ВИЭ Ведомствам поручено согласовать их к 6 августа

“Ъ” ознакомился с поручениями вице-премьера Дмитрия Козака по выработке мер поддержки зеленой энергетики в 2025–2035 годах. Документ содержит лишь общую схему нового механизма, учитывающую, что цена выработки зеленой генерации к 2036 году должна сравняться с ценой выработки энергии из традиционных источников. К 6 августа ведомства и ключевые инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должны согласовать объем инвестиций в строительство зеленых электростанций, который, как говорили источники “Ъ”, может составить 400 млрд руб.

Протокол совещания по продлению программы поддержки зеленой генерации на 2025–2035 годы у вице-премьера Дмитрия Козака от 15 июля (есть у “Ъ”) не содержит конкретики по основному вопросу — размеру новой программы развития ВИЭ. Вице-премьер в очередной раз поручил профильным регуляторам рассчитать этот инвестиционный ресурс, представив результаты до 6 августа. По итогам совещания источники “Ъ” сообщали, что потолок инвестиций может составить 400 млрд руб. до 2035 года, из них до 30 млрд руб., скорее всего, направят на поддержку мини-ГЭС (до 25 МВт).

Зеленая энергетика в РФ поддерживалась за счет оптового энергорынка: с инвесторами заключались договоры на поставку мощности (ДПМ), которые гарантировали возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей. Эта система была запущена в 2013 году.

Всего в рамках первой волны ДПМ ВИЭ будет построено 5,4 ГВт солнечной (СЭС), ветряной (ВЭС) генерации и мини-ГЭС.

Новая система поддержки ВИЭ после 2024 года пока обсуждается: ключевые игроки сектора, в первую очередь «Роснано», настаивают на продолжении субсидий за счет энергорынка для строительства не менее 10 ГВт новой зеленой мощности. Конкуренты, собственники тепловой генерации и потребители выступают в основном против новых зеленых станций из-за высоких платежей для новых ВИЭ-проектов. Новая программа будет отличаться переходом на отборы по одноставочному тарифу (включает CAPEX, OPEX и доходность), а не по CAPEX, требованиями к экспорту части продукции, а также к увеличению уровня локализации: для солнечных электростанций он должен составить 100%, для ветрогенерации — 90%.

Согласно протоколу, отборы по новому механизму поддержки будут проходить в 2020–2030 годах с вводом в 2025–2035 годах, соответственно, возвращаться инвестиции будут в течение 15 лет — до 2050 года.

Стоимость выработки ВИЭ-генерации по новому циклу поддержки должна снижаться год к году и в итоге к 2036 году должна сравняться со стоимостью выработки традиционной генерации.

Также по итогам совещания принято решение о введении штрафных санкций при несоблюдении требований уровня локализации: предполагается, что, если он окажется ниже норматива, инвестор будет оштрафован на всю стоимость вырабатываемой мощности, как если бы он ее вообще не ввел.

Средневзвешенная цена выработки на оптовом энергорынке на момент вводов первых энергостроек по новому этапу поддержки в 2025 году прогнозируется на уровне 2,282 тыс. руб. за 1 МВт•ч, говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». При этом одноставочная цена выработки СЭС (исходя из итогов отбора 2019 года) будет в 4,2 раза выше средневзвешенной по рынку — 9,613 тыс. руб. за 1 МВт•ч, ВЭС — в 2,6 раза выше, до 5,982 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

Татьяна Дятел