Американские антимиграционные настроения получили продолжение

В Соединенных Штатах произошло второе за сутки массовое убийство. Преступник открыл стрельбу в городе Эль Пасо в Техасе на границе с Мексикой. В результате погибли 20 человек, а 26 получили ранения. По меньшей мере девять из них находятся в критическом состоянии. Преступник открыл огонь в торговом центре Walmart, в этот момент там находились более 3 тыс. человек. Подозреваемый задержан, по данным американских СМИ, им оказался двадцатиоднолетний Патрик Крузиус. Ранее сообщалось, что нападавших могло быть несколько. Очевидцы выкладывают в соцсетях видео, на которых слышны звуки выстрелов.

Американский президент Дональд Трамп назвал произошедшее не только трагедией, но и проявлением трусости. Об этом он написал в Twitter. Очевидцы рассказывают, что в момент нападения в торговом центре было очень много детей.

«Я слышал автоматную очередь, нападавший очень быстро перезаряжал оружие и долго стрелял, люди кричали, я видел, как они падали». «Я услышал очень много выстрелов, люди начали разбегаться. Я разговаривал с другими очевидцами, они говорят, что стрелок целился в головы». «В торговом центре было очень много детей, я схватил столько, сколько смог унести и побежал с ними к выходу. То же самое делал другой мужчина рядом, я просто подумал, а если бы я здесь был со своим ребенком. Я делал то, что должен был. Если бы мы их не вытащили, дети бы вряд ли смогли спастись».

Ежедневно в Эль Пасо легально приезжают тысячи мексиканцев, они едут в Штаты на работу или за покупками. Помимо этого, по другую сторону от границы находится город, который считается главным перевалочным пунктом для мигрантов по пути в США. Полиция будет рассматривать дело о стрельбе как преступление на почве ненависти. Перед атакой Патрик Крузиус опубликовал в Twitter манифест — в нем он поддержал теракт, который произошел в мечети в Новой Зеландии. Стрелок заявил, что своими действиями защищает страну от иностранного «нашествия». Кандидат в президенты США от демократической партии, представитель штата Техас Бето О'Рурк заявил, что произошедшее стало следствием политики Дональда Трампа: «Последние три года число таких преступлений растет. Все потому, что президент нашей страны называет мексиканцев насильниками и преступниками. Он пытается сделать так, чтобы мы боялись этих людей, выживает их из страны. Он расист, и это приводит к росту насилия. Мы все еще ждем детали произошедшего. Но я опираюсь на то, что стрелок опубликовал в Twitter манифест именно из-за ненависти, которая сейчас развивается в нашем обществе».

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Через несколько часов в Штатах произошел второй расстрел — мужчина, чье имя пока не называется, открыл огонь в штате Огайо в городе Дейтон. Там, по разным данным, погибли до десяти человек, включая нападавшего, еще 16 ранены. В предыдущий раз стрельба произошла 28 июля на гастрономическом фестивале в Калифорнии, тогда погибли три человека и 12 получили ранения. По данным Associated Press, с начала года в Штатах произошло больше двадцати массовых убийств и, с учетом инцидента в штате Огайо, шесть массовых расстрелов.

Анна Никитина