«Летающий француз» пересек Ла-Манш

Франки Запата, создатель «летающей доски» с реактивным мотором Flyboard, запомнился полетом на параде 14 июля над Елисейскими полями. Со второй попытки он сумел пересечь Ла-Манш. Перелет с посадкой для заправки занял у него 25 минут.

40-летний уроженец Марселя Франки Запата приземлился в Британии на площадке, где была установлена специальная платформа с огнетушителем. Он картинно завис на несколько секунд и аккуратно опустился под аплодисменты собравшихся.

Французский изобретатель начал спортивную карьеру с гонок на катерах и водных мотоциклах. Он одерживал победы, неоднократно был чемпионом Европы, а в 2011 году начал проектировать «летающую доску» с реактивным двигателем. В 2012-м появилась «доска» на гидрореактивной тяге, затем он стал создавать летательный аппарат с реактивным двигателем на авиационном горючем.

В 2016-м году он смог начать полеты. Однако построить Flyboard и научиться держаться в креплениях, напоминающих крепления сноуборда, оказалось легче, чем добиться права поднимать ее в воздух. Только в 2017-м году власти дали ему разрешение. Все узнали о проекте «летающего человека» на недавнем параде 14 июля, когда Франки Запата парил над Елисейскими полями.

После этого он объявил, что собирается пересечь Ла-Манш, повторив подвиг французского пилота Луи Блерио, который сто лет назад, 25 июля 1909 года, за 37 минут перелетел пролив и приземлился на британском берегу.

25 июля Франки Запата отправился в свой первый международный перелет, но потерпел неудачу, не сумев сесть на качающуюся на волнах платформу, где должен был дозаправиться горючим.

Франки Запата пересекает Ла-Манш Фото: Henry Nicholls, Reuters

Сегодня утром он сделал вторую попытку. Стартовав в Сангатте в Па-де-Кале на севере Франции в 8:15 утра, через 25 минут он приземлился в районе Маргаретс Бэй в Дувре. По пути ему пришлось снова сделать посадку на платформу, установленную на судне. Но пилот учел предыдущую ошибку, увеличил размер промежуточного аэродрома и успешно дозаправился. 35 километров, разделяющих берега, он преодолел со скоростью 100-140 км/ч.

Телезрители в прямом эфире наблюдали не только его триумф, но и момент, когда он расплакался от радости. Первый звонок он сделал своей жене Кристель, которая была на месте старта и с нетерпением ждала новостей о перелете.

«Мы заканчиваем проект летающего автомобиля,— сказал Франки Запата зрителям.— Человек хочет летать, надо дать ему такую возможность».

Алексей Тарханов, Париж