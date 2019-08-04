Концертный тур певца Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Еще не завершившееся турне Divide британского музыканта Эда Ширана стало самым кассовым в истории, сообщила газета The Guardian. Кассовые сборы двухлетнего тура певца составили $736 млн. Впереди у Эда Ширана еще 12 концертов.

Как пишет британское издание, музыкант уже отыграл 243 концерта в 43 странах на пяти континентах, собрав на них рекордное число поклонников: в общей сложности на все концерты тура было продано 8,5 млн билетов. Таким образом, Эд Ширан установил еще один рекорд — по посещаемости, побив предыдущий результат ирландской рок-группы U2. Кассовые сборы двухгодичного турне «U2 360°», проходившего с 2009 по 2011 год, составили $735 млн, было продано около 7,3 млн билетов.

В рамках тура Эд Ширан выступил 19 июля в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Концерт посетило около 40 тыс. человек. Некоторые москвичи за сутки заняли очередь на концерт музыканта, чтобы успеть занять лучшие места в танцпартере.

О том, как прошел первый концерт Эда Ширана в России, читайте в материале “Ъ” «Мастер на все руки и ноги».