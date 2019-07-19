Концерт Эда Ширана собрал очереди еще до начала

Москвичи за сутки заняли очередь на концерт Эда Ширана: британский певец выступит вечером 19 июля на стадионе «Открытие Арена». Некоторые поклонники решили ночевать в палатках недалеко от концертной площадки, чтобы успеть занять лучшие места в танцпартере. То, что приезд поп-певца вызовет ажиотаж, стало понятно, когда стартовала продажа билетов. В первые же минуты выстроилась электронная очередь из 50 тыс. человек. Чтобы приобрести билет, россиянам пришлось ждать несколько часов.

Поклонница артиста Полина рассказала, что теперь стоит в очереди на сам концерт. Ее выстроили фанаты, приехавшие к стадиону днем ранее, и организация, по словам девушки, вызывает вопросы: «У меня 24 концерта за спиной. Последний из них — дуэта Twenty One Pilots. И когда перед выступлением коллектива в Москве организовывалась очередь, то люди напечатали браслеты с номерами, чтобы все нормально прошло. Также создали пофамильный список, чтобы браслет нельзя было передать кому-либо другому. Но в тот раз к стадиону "Динамо", где должен был пройти концерт Twenty One Pilots, подъехали полицейские и сказали, что если несовершеннолетние будут ночевать здесь, то их арестуют за нарушение комендантского часа. После этого поклонники дружно договорились разъехаться по домам и вернуться утром на перекличку. В случае с концертом Эда Ширана самопровозглашенные организаторы очереди решили так не делать.

По их мнению, раз они сами ночуют в палатках, то пусть остальные тоже как-нибудь потрудятся и окажутся там в три часа ночи — на это время была назначена перекличка.





Тех, кого в этот момент перед стадионом не оказалось, вычеркнули из списков. Когда я приезжала, мне сказали, что в очереди в танц-партер стоят всего два человека , а в фан-зону — примерно 75 человек».

Эд Ширан — четырехкратный лауреат премии Grammy, а журнал Rolling Stone признал его самым успешным гастролирующим музыкантом прошлого года: он заработал почти $450 млн. Forbes недавно включил его в пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. На прошлой неделе у Эда Ширана вышел новый альбом No.6 Collaborations Project. Все песни записаны совместно с другими артистами, включая Джастина Бибера, Эминема и Карди Би. Альбом уже побил рекорд по прослушиваниям на сервисе Spotify.

На концерт Эда Ширана еще доступно несколько сотен билетов. Самые дешевые стоят 8 тыс. руб., в фан-зону — от 12 тыс. руб. Это дороже билетов на его концерты в Европе, отметил музыкальный критик “Ъ” Борис Барабанов. Но, по его словам, россияне готовы к таким расценкам: «Во-первых, он в Москве впервые, поэтому это долгожданный концерт в буквальном смысле. Во-вторых, сейчас певец, наверное, поп-звезда №1 среди мужчин из поколения XXI века. У Эда Ширана есть несколько хитов, в том числе Shape of you и так далее.

Плюс, всем интересно посмотреть, как один человек с гитарой может держать в напряжении целый стадион.

У него рядовые вокальные данные, но есть еще и обаяние. То есть он не красавчик, не парень с обложки в старом понимании. Он скорее похож на твоих друзей — несуразный, растрепанный, рыжий, не самого спортивного телосложения. То есть такой, как все».

В Парке Горького на прошлой неделе установили пятиметровую скульптуру Эда Ширана. Как говорится в сообщении администрации, «музыкант "прилег" на лужайку напротив арки главного входа, чтобы набраться сил перед своим первым стадионным концертом в России». Но не все горожане оценили инсталляцию. Депутат Госдумы Виталий Милонов, например, призвал ее снести, посчитав «памятник при жизни» дурным тоном.

Яна Пашаева