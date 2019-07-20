Мастер на все руки и ноги

28-летний музыкант из Галифакса прибыл в Москву с одной из лучших поп-постановок наших дней и покорил сердца 45 000 зрителей стадиона «Открытие Арена». Борис Барабанов изучил источники и составные части его шоу.

Несмотря на то, что у Эда Ширана только что вышел новый альбом дуэтов «No.6 Collaborations Project», в Россию он приехал в рамках турне в поддержку предыдущего — «Divide» (2017). Три года он возит по миру декорацию, похожую на огромную, переливающуюся огнями и залитую видеопроекцией автобусную остановку. Во время концерта на стадионе «Открытие Арена» то и дело заряжал дождь, и тогда картина становилась еще более трогательной: одинокий рыжеволосый юноша с гитарой скрывается от стихии под гигантским козырьком.

Этот образ прекрасно дополнял всю легенду Эда Ширана, благодаря которой он стал главным и самым богатым поп-артистом планеты из тех, кому меньше тридцати.

Легенда состоит в том, что в школе похожий на рыжего медвежонка Эд Ширан страдал от заикания и совсем не тянул на лидера. Дефект речи он исправил, читая наизусть тексты Эминема, а когда отец подарил ему луп-педаль, окончательно укрепился в желании сочинять музыку и зарабатывать этим на жизнь.

Эд Ширан не был первым, кто стал использовать включаемый ногой сэмплер. В России, например, любят южноафриканского певца Иова, для которого сэмплирование голоса и гитары в режиме реального времени стало определяющим в карьере. А первым белым, номинированным на Grammy за «лучший альбом в стиле R’n’B» стал норвежец Бернхофт, которого Эд Ширан называет в числе своих учителей.

Сила Эда Ширана в том, что технология в его мире соседствует со звериным хитмейкерским чутьем. В конце концов, далеко не все были на его концертах, а песни слышали все.

Островной фолк осел у него на подушечках пальцев, до сих пор половину его программы составляют песни, написанные под влиянием Дэмиена Райса и других современных фолк-музыкантов. Вторая половина, включая главный хит «Shape Of You», сделана словно в другой вселенной. Это песни, рожденные в результате долгого и глубокого погружения в современную поп-музыку. Рэп он читает с тем же вдохновением, с каким исполняет надрывные баллады. И это лишь один из секретов его популярности.

Этот парень в черных джинсах и футболке смог в одиночку укротить 45-тысячную толпу в Москве, а в ней были не только фанаты, знавшие все песни наизусть, но и люди, вовсе не имевшие представления о его творчестве, знавшие, в лучшем случае, пару песен.

По финал его поклонниками были все. Его коммуникация с публикой лишена даже намека на образ суперзвезды. Это артист новой формации. За нынешний тур он заработал полмиллиарда фунтов, но его жизнь, если верить вышедшему в прошлом году фильму «Сонграйтер», проста. Ему словно не знакомо слово «роскошь». Отпуск со своей девушкой он представляет себе, как трекинги в горах и сплав на байдарках. В финале концерта на спартаковском стадионе он сменил черную футболку на красную, с тремя полосками и гербом России. Это, пожалуй, был единственный момент, когда Эд Ширан обнаружил желание понравиться публике. Все остальное было исполнено ровно с тем же свойским обаянием, с которым он выступал в пабах для четырех забулдыг на заре карьеры.

Возможно, ключевое слово для шоу Эда Ширана — «контроль». Его владение луперами сродни виртуозной игре на гитаре или рояле, и это при том, что гитаристом-виртуозом он не является. В его распоряжении две акустические гитары и одна электрическая плюс клавишные, на которых он берет всего три ноты, необходимые для «хука» «Shape Of You». Больше клавиши ему не нужны. А на первом месте, конечно, те самые луп-педали.

Для этой формы творчества требуется безупречное чувство ритма и идеальная музыкальная память. Играя короткое вступление, Эд Ширан одновременно сэмплирует все звуки, которые пригодятся ему на протяжении песни, а затем собирает ее из них, как конструктор, используя руки и ноги. К слову, Эд Ширан — фанат конструкторов Lego, и музыку он, кажется, «видит», как набор кирпичиков разной формы. Он может засэмплировать удары кулаком по корпусу гитары, спеть пару куплетов, потом зачитать рэп и выйти на финал в унисон с собственной голосовой партией, записанной в самом начале номера так, что никто на нее не обратил внимания. Ширан может сэмплировать голос, но не злоупотребляет электронными обработками вокала, поет, как дома у бассейна.

Это не исполнение «без группы», это человек, работающий сразу за всю группу.

Все это синхронизируется с видеорядами и исполнется без технических пауз. Кажется, за весь концерт Эд Ширан всего раз подкрутил колок гитары

Но для того, чтобы сыграть концерт на два часа, одного лишь контроля над техникой мало. Нужно контролировать аудиторию. В этом Эду Ширану тоже едва найдется много равных. Публика понимает его с полуслова, и она готовилась не только петь. К песне «Photograph» по инициативе «снизу» был подготовлен флешмоб, равных которому автор этих строк в Москве не видел. Его инициаторы в соцсетях договорились разделить стадион на сектора трех цветов, соответствующих цветам обложек трех альбомов Ширана. Когда зазвучала песня, зрители зажгли на телефонах фонарики с соответствующими стикерами-светофильтрами. Коллективное действие было синхронным и грандиозным. Оно даже, может быть, пугало. Если 40 тыс. человек смогли в нужном месте зажечь нужные огоньки, значит они могут синхронно сделать вообще что угодно. Так совершенно неожиданно на концерте милейшего медвежонка Эда обнаружилась великая пробивная сила поп-музыки.

Концерт Эда Ширана, как и недавнее выступление Twenty One Pilots (см. “Ъ” от 5 февраля), был рассказом о том, что сегодняшняя популярная музыка работает с эмоциями слушателя на всех возможных уровнях. Понятие «виртуозной игры» если и существуете, то в каком-то новом измерении. В каком-то смысле, если быть дотошным, засэмплированные ранее звуки — это та же фонограмма. Но делается она прямо на наших глазах. Весь имидж «обычного парня» вполне мог быть проработан имиджмейкерами и продан с использованием самых передовых PR-технологий, в конце концов, с Эдом Шираном работает менджерская команда Элтона Джона. Но даже если это игра, рыжий медвежонок играет в нее вдохновенно и красиво.