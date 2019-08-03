04 августа, воскресенье
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Лидер «Ногу свело!» отказался от участия в организованном мэрией Москвы фестивале

Лидеры группы «Ногу свело!» Максим Покровский заявил, что команда сегодня нигде выступать не будет. Ранее выступление было заявлено на столичном фестивале «Шашлык Live». «Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена»,— написал он в Instagram.

Ранее по «этическим причинам» вести «Шашлык Live» отказался лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Мэрия Москвы объявила о фестивале 31 июля — за три дня до проведения несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Некоторые музыканты при этом узнали о своем участии в «Шашлык Live» только из сообщения мэрии.

Сегодня, 3 августа, прошла очередная несогласованная акция из-за выборов в Мосгордуму.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.

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