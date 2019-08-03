Италия предложила помочь тушить лесные пожары в Сибири

Италия готова оказать помощь России в борьбе с лесными пожарами. «В связи с чрезвычайной ситуацией с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей гражданской обороны, предоставить ей два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется»,— написал премьер-министр страны Джузеппе Конте в Twitter.

Ранее помощь также предложил президент США Дональд Трамп. Это произошло во время его телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 31 июля по инициативе американской стороны. Президент России поблагодарил за предложение и сказал, что в регионах уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Напомним, к 31 июля площадь лесных пожаров превысила 3 млн га. В Иркутской области, Красноярском крае, Республике Якутия и одном муниципальном районе Бурятии ввели режим ЧС. Еще в 42 субъектах — особый противопожарный режим. По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд руб.

Подробнее реакции на лесные пожары — в материале “Ъ FM” «Запад взволновала судьба Сибири».

О потерях от лесных пожаров в Сибири читайте в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».