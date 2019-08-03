Счетная палата: ущерб от лесных пожаров составил 2,4 млрд рублей за полгода

За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд руб., сообщает Счетная палата. Она по поручению президента РФ отслеживает ситуацию.

Там перечислили основные причины сложившейся ситуации:

нехватка финансирования;

отсутствие необходимой техники;

неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах;

низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

«Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери»,— заявили в Счетной палате.

Напомним, за неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60%. К 31 июля она превысила 3 млн га. Всего в регионе зафиксировано 232 пожара, из них 137 — в Иркутской области и 94 — в Красноярском крае. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел уже до Урала. В 42 субъектах России введен особый противопожарный режим, еще в нескольких регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Республике Якутия и одном муниципальном районе Бурятии — введен режим ЧС.

О потерях от лесных пожаров в Сибири читайте в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».