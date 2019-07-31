Запад взволновала судьба Сибири

К тушению пожаров в Сибири по требованию президента подключилось Минобороны. Ведомство направляет свою группу в Красноярск и выделяет для работы в регионе десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов. Сейчас возгорания тушат почти 3 тыс. человек при помощи более 60 воздушных судов. 30 июля удалось ликвидировать лесные пожары на площади 4,5 тыс. га. Но в огне находятся еще почти 3 млн га лесов.

Удастся ли справиться с этим? И достаточно ли ресурсов? Руководитель противопожарной программы Greanpeace в России Григорий Куксин говорит, что сейчас ситуация уже вышла из-под контроля: «Работы по тушению проводятся примерно на 5% горящих территорий, остальные 95% бесконтрольно охвачены огнем. Там работает авиация, чья основная задача — доставка людей, сброс воды — на втором плане. Вертолет со сливным устройством может за один раз смочить 30-50 м, то есть речь идет даже не про километры. Тяжелые самолеты дает нам возможность временно притушить 750 м горящей кромки, причем это все разгорится, если туда не вернутся люди и не дотушат. Здорово, что силы начали выделять дополнительные ресурсы, хотя, конечно, коренным образом это не переломит ситуацию.

Системное улучшение произойдет, когда пойдут дожди, которых мы все очень ждем».

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в четырех российских регионах. Самые мощные очаги возгорания — в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Жители сибирских городов жалуются на густой смог и запах гари. Минздрав разработал для них рекомендации. Там советуют включать кондиционеры, почаще принимать душ, не употреблять алкоголь и жирную пищу, а также меньше гулять и курить. В нынешних условиях людям нужна реальная помощь, а не памятки, убежден президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский. По его мнению, у жителей есть право обратиться в суд с жалобами на региональные власти: «Должны выдаваться какие-то средства специальной защиты, маски, нужно объяснить людям, что делать в том случае, если заболела голова, появилась резь в глазах. Все врачи должны быть доступны. Вопрос адекватности поведения властей в этой ситуации существует, поскольку своевременных мер предпринято не было, соответственно, депутаты могут быть обвинены в причинении массово вреда здоровью населения».

Авиация МЧС приступила к тушению пожаров в Красноярском крае только 31 июля. На ситуацию уже обратили внимание и за рубежом. Так, актер Леонардо Ди Каприо разместил у себя в Instagram видео с горящими сибирскими лесами для 33 млн подписчиков. Наплыв русскоязычных комментаторов не заставил себя долго ждать: Леонардо благодарили, называли другом России, спасителем. Правда, главный редактор новосибирского портала Academ.info Андрей Красиков не думает, что это заставит российских властей скорее потушить огонь: «Звезды – это, конечно, приятно, спасибо им, что хоть кто-то что-то сказал. Но что по-настоящему прискорбно, так это то, что из по-настоящему влиятельных людей никто не заступился за сибиряков, хотя мы тут горим, задыхаемся. Пожар в Нотр-Дам де Пари было новостью №1 во всех наших СМИ, а то, что миллионы гектаров территории в России находятся в бедственнейшем положении, всем безразлично — и Госдуме, и министрам».

Нужно оговориться, что леса Сибири — не единственное, что волнует зарубежных экоактивистов. Одновременно горит Аляска, Канада, Китай. Именно о них в основном рассказывают иностранные СМИ. Euronews, например, нарисовали модель планеты, на которой видно, какое количество углекислого газа выделяют пожары — 55 мегатонн только за июнь — столько одна Швеция вырабатывает за целый год. Пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации Клер Нуллис предупредила, что это коснется всех: «Средняя июньская температура в Сибири, где ситуация с пожарами хуже всего, сейчас на 10 градусов выше, чем была до нулевых годов. Из-за огня в воздух выбрасываются очень вредные загрязняющие вещества, ветер может разнести их на большие расстояния, это ускорит глобальные изменения климата».

В CNN подсчитали, что очагов возгорания на территории России больше сотни. Forbes обращает внимание, что пожары в Сибири видны из космоса, и публикует снимки. А «Би-би-си» отмечает, что ситуация беспрецедентна. Об этом в эфире телеканала рассказал старший ученый Центра мониторинга атмосферы имени Коперника Марк Перрингтон: «Мы видим такое количество пожаров, что можем с уверенностью сказать, такого не было за всю семнадцатилетнюю историю нашего центра. Хорошо, что плотность населения в этих регионах не очень высокая, а вот животных в элесах довольно много, кроме того, вредные вещества просочатся в почву, а там торф, который копился десятки тысяч лет. Если все это попадет в атмосферу, последствия будут необратимыми».

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Несмотря на то, что тренд на заботу об экологии возник во многом благодаря американским ученым, газеты США несильно вовлечены в проблемы сибирских пожаров. Это объяснимо: в стране началась предвыборная кампания, первые полосы посвящены дебатам. Другое дело — европейские издания. Deutsche Welle, например, называет ситуацию катастрофой.

Помочь России с тушением лесных пожаров ранее предлагали в ООН. Председатель сессии Генассамблеи ООН Мария Эспиноса Гарсес заявила: «Это должно быть заботой всего мира, необходимы кооперация, диалог».

Анна Пестерева, Иван Якунин