Георгий Щербак назначен и.о. министра здравоохранения Удмуртии

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии назначен Георгий Щербак. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее господин Щербак занимал пост первого замминистра в обозначенном ведомстве.

Напомним, что 2 августа министра здравоохранения Удмуртии Игоря Титова освободили от должности. Его уход связан со сменой места работы. Эксперты отметили, что не заметили за период его работы каких-то позитивных перемен в отрасли, однако связывают это в первую очередь с недостаточным финансированием и продолжающейся политикой оптимизации системы здравоохранения, на которую бывший министр не смог повлиять.