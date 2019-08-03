CNN: большинство демократов Палаты представителей готовы вынести импичмент Трампу

118 из 235 демократов Палаты представителей США поддерживают идею начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, передает телеканал CNN. Поводом для него является доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором представлены «очень существенные доказательства» того, что господин Трамп совершил «серьезные преступления и правонарушения», считает глава юридического комитета Палаты представителей демократ Джерри Надлер.

Несмотря, на то, что число сторонников процедуры импичмента растет, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ранее отрицала возможность выражения недоверия президенту. Однако теперь, как сообщает телеканал, ее позиция изменилась. «В Америке никто не стоит над законом. Президент будет привлечен к ответственности»,— сказала госпожа Пелоси.

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, в течение двух лет курировавший так называемое российское расследование. Следственной группе не удалось найти доказательства существования сговора между членами команды Дональда Трампа и представителями Кремля, а также собрать достаточное количество улик для обвинения президента США в воспрепятствовании правосудию.

Согласно докладу (.pdf) Министерства юстиции США, расходы, связанные с расследованием вмешательства России в выборах президента 2016 года, составили почти $32 млн. Окончательный подсчет стоимости расследования для налогоплательщиков ожидается в конце этого года, в который войдут все данные о расходах специального прокурора Роберта Мюллера.

В июле демократы попытались запустить процедуру отстранения Дональда Трампа от власти. Тогда президента осудили за «расистские» высказывания. Но в ходе голосования инициативу не поддержали. Некоторые демократы не исключает того, что Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после завершения президентского срока.

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