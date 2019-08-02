ЕС договорились выдвинуть на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о выдвижении единым европейским кандидатом на пост главы Международного валютного фонда (МВФ) исполнительного директора Всемирного банка, болгарского экономиста и профессора Кристалину Георгиеву.

«Поздравляю с вашим выдвижением в качестве европейского кандидата на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ»,— говорится в сообщении господина Юнкера в Twitter.

Напомним, прошлого главу МВФ Кристин Лагард участники саммита Евросоюза выдвинули в руководство Европейским центробанком. Официально госпожа Лагард покинет свой нынешний пост только 12 сентября. 16 июля депутаты Европарламента также поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Подробнее о назначении читайте в материале “Ъ” «Министра обороны ФРГ призвали на службу Европе».