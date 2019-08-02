«Первый канал» получил в 2018 году самый большой чистый убыток среди телеканалов

В 2018 году «Первый канал», оставаясь крупнейшим вещателем по выручке, получил самый большой среди российских телеканалов чистый убыток — 6,8 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на отчетность о РСБУ. Самая низкая выручка зафиксирована у канала «Спас».

В прошлом году телеканал Константина Эрнста показал выручку свыше 32,8 млрд руб. При этом «Первый канал» продолжает уступать по популярности «России 1». Выручка всей ВГТРК, в состав которой входит «Россия 1»,по данным РСБУ, в 2018 году составила 32,4 млрд руб. Наибольший рост выручки показало АО «Сеть телевизионных станций» (СТС, CTC Love и CTC Kids) — на 45%, или до 25,6 млрд руб.

Последнее исследование «Левада-центра» показало падение доверия россиян к телевидению.Так, за прошедшие десять лет число людей, доверяющих выпускам новостей на отечественных телеканалах, сократилось с 80% до 55%. При этом 72% опрошенных россиян узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору. Десять лет назад этот показатель составлял 94%. Среди основных телеканалов, которые россияне используют в качестве источника получения информации, остаются «Россия 1» (его смотрят 48% россиян), «Первый канал» (47%) и НТВ (36%).

О том, почему телевидение до сих пор остается главным каналом информации для россиян, читайте в материале “Ъ”.