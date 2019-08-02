Анастасию Шевченко отказали зарегистрировать кандидатом на довыборы в Гордуму Ростова

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Ростова-на-Дону отказалась регистрировать активистку Анастасию Шевченко в качестве кандидата на довыборы в Гордуму. Об этом “Ъ-Юг” сообщила председатель комиссии Наталья Чекурова.

Как рассказала госпожа Чекурова, всего претенденту необходимо было собрать 141 подпись. Сторонники Анастасии Шевченко предоставили в ТИК 155 подписей. На момент, когда сотрудники комиссии проверили 71 подпись, 23 из них оказались недостоверными. «Даже если все остальные подписи достоверны, их бы все равно не хватило», — пояснила председатель комиссии. По ее словам, ошибки были обнаружены в подписных листах, где граждане должны были указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта, дату заполнения, а затем поставить подпись. «Встречались ошибки в этих данных, то серия неправильная, то место жительства указано не верно»,— отметила Наталья Чекурова. В ТИК добавили, что у сторонников Анастасии Шевченко было двое суток на предоставление доказательств о том, что записи сделаны без ошибок. Решение комиссии может быть обжаловано в вышестоящем органе или через суд.

До членов предвыборного штаба Анастасии Шевченко оперативно дозвониться не удалось.

О намерении Анастасии Шевченко принять участие в выборах в Гордуму Ростова стало известно в мае этого года. Активистку поддержала партия «Гражданская Инициатива». Выборы в Гордуму Ростова состоятся в сентябре 2019 года.

Напомним, в январе активистка «Открытой России» ростовчанка Анастасия Шевченко стала первой в России подозреваемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций (ст. 284.1 УК РФ). С 23 января 2019 года она находится под домашним арестом. В конце июля Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Ростова о продлении домашнего ареста госпожи Шевченко до 20 августа.

Кристина Федичкина