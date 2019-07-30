Анастасию Шевченко снова оставили под домашним арестом

Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Ростова о продлении домашнего ареста активистке Анастасии Шевченко. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

Анастасия Шевченко останется под домашним арестом до 20 августа. Суд рассматривал апелляционную жалобу защиты активистки.

Напомним, уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года. Ее подозревают по ст. 284.1 УК РФ «Сотрудничество с организацией, признанной нежелательной на территории России».

Кристина Федичкина