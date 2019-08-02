Предприниматель, угрожавший взорвать машину возле Кремля, осужден на 2 года

Тверской cуд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая, угрожавшего прошлой осенью взорвать свою машину на Васильевском спуске у стен Кремля, передает ТАСС. В его автомобиле находился газовый баллон и зажигалка.

Шалай был осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти). Прокуратура запрашивала три года лишения свободы.

Напомним, в октябре 2018 года житель Приморья Дмитрий Шалай на Mercedes Gelandewagen въехал под «кирпич» на площадь Васильевский спуск, ведущую к Красной площади, угрожая взорвать себя и автомобиль. Водитель требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, чтобы через него передать президенту России Владимиру Путину «информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе». Шалай сдался полиции только после того, как господин Золотов сел в его автомобиль. После задержания Шалая, выяснилось, что газовый баллон, который он угрожал взорвать, был пуст.

В ходе разбирательства следователи установили, что Дмитрий Шалай до 2016 года носил фамилию Ткачев и ранее был дважды судим: в 1998 году — за незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ), а в 2005 году — за грабеж (ч. 3 ст. 161 УК РФ).

Подробнее об инциденте у стен Кремля читайте в материале “Ъ” «ЧП на Васильевском спуске сочли хулиганством».