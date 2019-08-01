Прокурор запросил 3 года для бизнесмена, угрожавшего взрывом на Васильевском спуске

Гособвинение попросило приговорить к трем годам предпринимателя Дмитрия Шалая, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в машине на Васильевском спуске в центре Москвы. Мужчина требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, чтобы через него передать президенту России Владимиру Путину «информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе».

«Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить подсудимому Шалаю три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима Приговор будет оглашен 2 августа в 12:00 мск»,— сказала ТАСС представитель Тверского суда.

В октябре 2018 года мужчина на Mercedes Gelandewagen въехал под «кирпич» на площадь Васильевский спуск. Он угрожал взорвать себя и автомобиль. Водитель сдался полиции только после личного разговора с господином Золотовым, который согласился сесть в машину. За рулем Gelandewagen был Дмитрий Шалай — предприниматель из Приморского края. У него ранее уже была судимость. После проверки оказалось, что газовый баллон, который он угрожал взорвать, был пуст.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «ЧП на Васильевском спуске сочли хулиганством».