«Массовые беспорядки» обрастают новыми признаками

Около трети москвичей поддерживают протесты против отказа в регистрации на выборах в МГД оппозиционных кандидатов — это показал опрос фонда «Петербургская политика». При этом за неделю резко возросла информированность жителей столицы об уличных акциях: о них знают 60% опрошенных против 40% на прошлой неделе. Митинг независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля повлек за собой уголовное дело о массовых беспорядках. 1 августа пять человек были задержаны. Им грозит до 15 лет заключения. Число фигурантов может достичь 30, пишут СМИ. Что именно власти считают массовыми беспорядками? Разбирался Иван Якунин.

3,5 тыс. участников и более тысячи задержанных — по этому показателю несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля стала крупнейшей за последние годы. Столичные власти официально назвали акцию «массовыми беспорядками». Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля заявил, что никаких заявок на проведение согласованного митинга не было. Протестующие, по словам градоначальника, «вынудили полицию применять силу», и он считает это совершенно адекватным. И все же попадает ли произошедшее 27 июля под определение «массовых беспорядков»? В Следственном комитете уверены, что, да, в результате заведено уголовное дело. 1 августа пятеро фигурантов были задержаны, но сами они вину не признают.

По мнению юриста «Общественного вердикта» Ирины Бирюковой, события 27 июля отличаются от привычного понимания «массовых беспорядков»: «Власти должны реагировать, когда человек организует или участвует в мероприятии, которое сопровождается применением насилия, погромами, поджогами, как это было, например, в Страсбурге, уничтожением имущества, сопротивлением с применением оружия. Кроме участия людей в массовом мероприятии, ничего подобного я не вижу. Мне кажется, большую роль сыграло количество задержанных».

Все задержанные по статье о беспорядках подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти. В чем именно это выражалось? В Сети есть видео, где один из задержанных стоит перед полицейским из оцепления и резко проводит ладонью по его подбородку, как будто задирая. Тот интуитивно дергает головой в сторону, видимой травмы на записи нет. Другой эпизод: уже арестованный Евгений Коваленко под крики протестующих «отпусти» бросает урну с мусором в спину сотрудников ОМОНа, которые в этот момент тащат по земле одного из задержанных.

Наличие или отсутствие травм у правоохранителей в данном случае не имеет особого значения, говорит председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры», доктор юридических наук Всеволод Сазонов: «Вы идете по улице, к вам подходят представители власти, бывает, даже в штатском, и начинают бить, вы их отталкиваете, в результате возбуждается уголовное дело за сопротивление сотруднику правопорядка. Пока вы добровольно не поднимаете руки и не положите их за голову, мирно ничего не разрешится, но если вы случайно его толкнули, на вас все равно возбуждается дело. В обычной ситуации, если нет массовых беспорядков, могут назначить административное наказание.

Мои коллеги, безусловно, будут доказывать наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие вины, так как у людей было желание просто защититься».

Жесткая реакция силовиков не повлияла на планы оппозиции продолжать протесты. Новая акция, тоже несогласованная, планируется 3 августа. МВД предостерегло москвичей от участия в ней, заявив, что возможны провокации с использованием газовых баллончиков и пиротехники. Но едва ли люди к этому прислушаются, полагает политолог и публицист Леонид Радзиховский: «Организаторы, которым предложили площадку на Сахарова, от этого отказались. Значит, они тоже играют на обострение, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы проводить там митинг. В том, что людей будет много, сомнений нет, правоохранительные органы свои обязательства выполнят, и задержания будут. Власть надеется, что когда в регистрации откажут окончательно, люди выдохнутся. Это “игра в долгую”: сегодня проиграли, но зато запомнились».

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Активисты утверждают, что пытаются согласовать с мэрией легальный способ выразить свой протест.

С призывами не участвовать в несанкционированных акциях выступили деятели культуры, например, музыкант Игорь Бутман, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов и певица Диана Гурцкая.