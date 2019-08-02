Россия предложила США объявить мораторий на размещение РСМД

Россия предложила США и членам НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш, как тот мораторий, который был объявлен (президентом России.—“Ъ”) Владимиром Путиным, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся»,— сказал господин Рябков.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Напомним, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в ДРСМД. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена, поскольку дальность ее полета превышает 500 км. Москва эти обвинения отрицала и заявила, что также выйдет из договора. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДРСМД. Срок действия договора истекает 2 августа.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».