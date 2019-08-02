Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке

Эксперты Роскачества посоветовали владельцам ноутбуков заклеивать камеру и микрофон на устройствах. «Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие — даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит. Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома»,— говорится в пресс-релизе организации.

Роскачество отметило, что смартфоны «постоянно шпионят» за своими владельцами. Они собирают метаданные, чтобы адресно рекламировать продукты. «От этого никуда не скрыться и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон»,— сказали в организации.

Эксперты рекомендовали более внимательно относиться к приложениям, запрашивающим доступ к тем или иным данным. Если запрет на использование этих данных не повлияет на работоспособность, то эксперты советуют его не убирать.

Напомним, в начале года эксперты обнаружили, что в приложении Apple FaceTime был баг, который позволял звонящему подслушивать и подсматривать за другими участниками группового звонка, пока те не отвечали на него. Для этого пользователь должен был позвонить другому человеку через FaceTime, а затем, пока тот не поднял трубку, добавить себя же к этому звонку, якобы делая его групповым. После Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS 12.1.4, в которой эта ошибка была исправлена.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Сервис Apple попался на слежке за пользователями».