Интернет-омбудсмен назвал паранойей совет заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал паранойей рекомендации Роскачества о том, как обезопасить себя от киберпреступников. Ранее ведомство посоветовало россиянам заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке, чтобы обеспечить приватность своей жизни.

«Это паранойя, конечно. Я бы не был человеком, заклеивающим все и вся, потому что сегодня вам этого будет недостаточно. Если рассматривать как паранойю доступ к веб-камере или микрофону, вы уже жить не сможете. Надо будет под подушку положить голосового помощника, полотенцем накрывать телевизор, потому что у него тоже есть микрофон и он слушает ваши команды»,— сообщил он в эфире «Говорит Москва».

Роскачество сообщило, что смартфоны «постоянно шпионят» за своими владельцами, чтобы адресно рекламировать продукты. Защитить свои данные, по мнению ведомства, можно двумя способами: выключить смартфон и заклеить камеру и микрофон на ноутбуке.

Напомним, в начале года эксперты обнаружили, что в приложении Apple FaceTime был баг, который позволял звонящему подслушивать и подсматривать за другими участниками группового звонка, пока те не отвечали на него. Для этого пользователь должен был позвонить другому человеку через FaceTime, а затем, пока тот не поднял трубку, добавить себя же к этому звонку, якобы делая его групповым. После Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS 12.1.4, в которой эта ошибка была исправлена.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Сервис Apple попался на слежке за пользователями».