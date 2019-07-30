Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»

Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери. Текст опубликован на сайте комитета по иностранным делам конгресса США.

Авторами открытого письма стали демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол, представляющие в конгрессе комитет по иностранным делам. «Мы глубоко обеспокоены тем, что против России не были введены санкции, как того требует закон США, в связи с применением химического оружия против лиц, проживающих в Великобритании»,— говорится в их письме.

Авторы напоминают, что первый пакет антироссийских санкций из-за инцидента в Солсбери был введен в августе 2018 года. Однако, по мнению конгрессменов, этих мер недостаточно, чтобы привлечь Москву «к полной ответственности за вопиющее использование химического оружия в Европе». «Недопустима ситуация, когда администрация не способна отреагировать на возмутительный акт агрессии со стороны России. Необходимо принять меры по исправлению ситуации»,— написали конгрессмены.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года. Позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее о расследовании британской полиции и новых фигурантах дела об отравлении — в материале “Ъ FM”.