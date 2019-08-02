О протестах из-за выборов в Мосгордуму знает 62,4% москвичей

Среди москвичей о протестах из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму знает 62,4%, показал опрос фонда «Петербургская политика». Данные приводятся за 29–31 июля. В прошлом исследовании этот показатель составил 41,2% (20–22 июля). Впервые услышало о протестах 16,3% (ранее — 37,6%).

Поддерживает протестные акции и готово принять в них участие 11,2%. Поддерживает, но не будет участвовать 19,4%. Не поддерживает 37,7%, безразлично относится 15,4%. Лично принимало участие в митингах 3,6% опрошенных, не принимало — 91,1%.

Несогласованную акцию, которая прошла 27 июля, «определенно одобряет» 14,2%, «определенно не одобряет» 28,3%. Безразлично относится 16,6%.

По мнению опрошенных, в большей степени виноваты в задержаниях (предлагалось отметить разные озвученные варианты) участники акции (20,9%), организаторы митинга (12,5%), чиновники мэрии, не согласовавшие митинг (10,5%), сотрудники полиции (10,3%). Затруднилось ответить 30,4%.

Опрос проходил с 29 по 31 июля. Фонд «Петербургская политика» опросил по телефону 1,2 тыс. москвичей.