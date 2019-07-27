WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия

Военная разведка США считает, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведуправления Минобороны США. По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации. В арсенале КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб, отмечается в докладе.

Активность на ряде объектов в КНДР может свидетельствовать о том, что страна продолжает производить ядерное оружие, отмечает WSJ. Речь идет о доставке контейнеров, использовании грузовиков и присутствии большого числа людей на территориях, где, по оценке разведуправления, может производиться ядерное оружие.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности. Как выяснил “Ъ”, Россия, Китай и Южная Корея готовились после завершения второго саммита направить в Совбез ООН предложение о частичном снятии санкций с Северной Кореи.

Подробнее о подготовке к встрече — в материале “Ъ” «Пхеньян помирят там, где Вашингтон повоевал».