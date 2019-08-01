Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Прошедшая в Баку встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Рауф Алиев (49), Дариу Федерико (89, пенальти), Мамаду Мбодж, (90+3).

В первом матче «Арсенал» проиграл со счетом 0:1.

Тульский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы. С третьего раунда в турнире стартует «Спартак», а с группового этапа — ЦСКА.

Подробнее об ответном матче «Арсенала» с «Нефтчи» читайте в публикации “Ъ”.