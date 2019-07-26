«Арсеналу» не хватило запала

Тульский «Арсенал» очень неудачно провел первый в своей истории еврокубковый матч. В домашней встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы он проиграл невысоко котировавшемуся азербайджанскому «Нефтчи» — 0:1.

«Арсенал» дебютировал в еврокубках, и столкновение с командой, представляющей, мягко говоря, не самую могучую лигу и обитающей в подвальной части третьей сотни клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), вроде бы не сулило ему серьезных неприятностей. Но на неприятности туляки нарвались.

То, что с «Нефтчи» ему будет ничуть не проще, чем с «Динамо» и «Крыльями Советов», в матчах с которыми на старте очередного российского первенства «Арсенал» взял четыре очка, стал ясно быстро. Бакинский состав, укомплектованный совсем неброскими в смысле известности и цены, но ориентированными в основном на дриблинг, контроль мяча легионерами, явно не был заточен под нормальную, что ли, для таких противостояний выездную модель — когда все время отбиваешься и терпеливо ждешь чужих подарков. Но и стараясь играть в футбол на равных, без аутсайдерского пиетета, он, в общем-то, справлялся сносно. На протяжении всего первого тайма у «Арсенала» было крохотное, почти символическое, то есть не обещающее ни лавины моментов, ни голов преимущество во всех аспектах, кроме разве что одного. Ну да, он хорошо исполнял «стандарты».

После двух подач с углового «Нефтчи» выручал голкипер Салахат Агаев. Сначала он взял удар головой от Гии Григалавы, а потом — удар ногой от Кирилла Комбарова. И была еще подача со штрафного с левого фланга Игоря Горбатенко и скидка, подачу продлившая, Максима Беляева. На нее набежал Комбаров, вогнавший мяч головой в сетку. Но едва он приготовился наслаждаться успехом, как судья Энеа Йорги взятие ворот отменил. Как раз тонкая скидка, как выяснилось, была лишней: в то мгновение, когда макушка Беляева коснулась мяча, Комбаров уже успел немножко залезть во «вне игры».

Перед перерывом «Арсенал» поджал «Нефтчи» поплотнее, но именно на этом отрезке нарвался на классный — резкий, ритмичный, с участием целой группы игроков — выпад.

Вылился он в прострел справа Стивена Жозефа-Монроза, на который по центру несся Рауф Алиев. Туляки Горан Чаушич и Комбаров Алиева держали, и до мяча, упав, он не добрался. Но никто из хозяев не догадался внимательно следить еще и за Дариу да Силвой, который несся параллельным курсом ровно к той точке, куда в итоге вырулила траектория прострела. Вариантов спасти «Арсенал» у вратаря Максима Левашова не было никаких.

В перерыве тульский тренер Игорь Черевченко освежил линию нападения Георги Костадиновым и Евгением Луценко. Двойные замены перед вторым таймом случаются нечасто. Чтобы решиться на них, нужно почувствовать что-то очень скверное.

«Арсенал», конечно, давил после паузы мощнее, чем прежде. Но и чаще напарывался на контратаки гостей.

По шансам получалось примерно баш на баш. А с точки зрения их качества перевес, может быть, даже был на стороне «Нефтчи»: Левашову, например, пришлось останавливать с помощью выпада ногой выход один на один Намига Аласгарова, а однажды Мамаду Кане влепил мячом издали в стойку.

Словом, победа «Нефтчи» абсолютно шальной точно не смотрелась. А итог этого матча заставляет перед ответным, который состоится через неделю, скорректировать расклад в паре. «Арсенал» перед выездом в Баку уже не выглядит ее очевидным фаворитом.

Алексей Доспехов