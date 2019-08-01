Коррупционерам сформулировали мотивацию

Российские коррупционеры берут деньги, как правило, ради семьи: в НИИ Университета прокуратуры составили психологический портрет тех, кто пользуется служебным положением ради личного обогащения. Для этого ученые несколько лет опрашивали осужденных по коррупционным статьям и теперь разобрались, какая у них мотивация и каких ценностей они придерживаются. Так какой он, российский коррупционер? Об этом — Иван Якунин.

Деньги? Нет. Развлечения? Нет. Признание? Тоже нет. Все эти ценности осужденные в беседе со специалистами всячески отвергали. Вопреки стереотипам, главным в жизни коррупционеров остаются свобода, любовь, здоровье, образование, семья и дети. То есть все в дом. Единственное, что несколько ударяло по репутации респондентов,— это некоторое пренебрежение к законам. Таков, по мнению НИИ Университета прокуратуры, портрет российского коррупционера. Председателю Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову есть что добавить: «Это бизнесмен, это человек, который не считает, что коррупция — это какое-то криминальное занятие. Он может быть и силовиком, и менеджером в госкорпорации, он может закончить Гарвард или военное училище. Образ коррупционера меняется — он стал моложе. Миллиард находят не у старых дедушек-губернаторов, а у молодых полковников. Мы здесь в регионах столкнулись с этим, глав районов таких увидели. Они с 1990-х годов. Не перстни, но как атрибут остались огромные часы, которые болтаются на руке. Даже иногда цепи можно увидеть».

В конце прошлого года Генпрокуратура представила результаты собственного опроса. По их версии, коррупционер — это 40-летний мужчина с высшим образованием, ему свойственен высокий уровень самоконтроля и стрессоустойчивости. Он общительный и работоспособный. Зачем этой теме уделять такое пристальное внимание? На презентации свежего исследования авторы пояснили: «Чтобы эффективно бороться с коррупцией, необходимо иметь реальное представление о людях, совершающих преступления». Но бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев считает это объяснение притянутым за уши: «Это усредненный портрет тех лиц, которые были изобличены в коррупции. Каким образом следователям, прокурорам и судьям этим пользоваться? Практически никаким. Это теоретические знания, но не более того. Преступления коррупционной направленности может совершить человек из любого слоя общества, любого достатка, образования и уровня IQ».

Впрочем, практическая польза от таких опросов все-таки есть. Детальное описание коррупционера может лечь в основу сериала. Так, например, в «Домашнем аресте» главный герой — мэр небольшого города — как раз 40-летний, общительный, работоспособный мужчина. И это не мешает ему иметь любовницу и миллионы долларов наличными в подвале. Роль мэра в сериале сыграл Павел Деревянко. Он рассказывал “Ъ FM”, какой видел мотивацию своего персонажа: «Многие из таких людей наверняка приходят в политику с желанием что-то поменять, сделать что-то хорошее, но наша система, к сожалению, не дает этого сделать.

То есть либо мы в одной связке с тобой, либо просто тебя катком переедут. Поэтому люди меняются».

Давление и общая толерантность коллег к коррупции, как это формулируют в исследованиях Генпрокуратуры, были всегда. А вот люди меняются. Облагораживаются. Не дойдет ли до того, что остальные россияне захотят на них равняться?

По данным Генпрокуратуры, за год количество взяток выросло почти на 10%. А средняя сумма увеличилась почти вдвое — до 450 тыс. руб.