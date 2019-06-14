Минюст пройдется по счетам чиновников

Минюст предложил изымать у чиновников незадекларированные доходы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал данную инициативу. Документ разрабатывает министерство. Сейчас у госслужащих могут быть изъяты недвижимость, автомобили и ценные бумаги, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость активов превышает официальный доход семьи за три года. Новый законопроект распространит эту практику и на денежные средства. Документ в приоритетном порядке рассмотрят в весеннюю сессию.

Он поможет эффективнее бороться с коррупцией и дополнит действующие нормы, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Это нелогично, что мы можем изъять машину, квартиру, а средства, которые находятся на счетах, или даже наличные мы изъять не можем. Поэтому вносится законопроект, который просто нормализует эту практику. И я считаю это разумным: когда чиновник приходит на службу, единственный доход, который у него есть, — это заработная плата. Если что-то не задекларировано, это устанавливается очень просто, все зависит только от того, как будут работать антикоррупционные органы. Пока мы видим позитивную тенденцию — такое наведение порядка идет достаточно жестко».

Сейчас доказать, что чиновник обогатился незаконно, очень сложно, рассказал член совета московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов. По мнению эксперта, действующих норм для этого бывает недостаточно, поэтому об эффективности нового документа говорить пока рано: «Действительно, доказать, каким способом получено имущество, очень тяжело, поэтому изменения в законодательстве могут помочь в этом, но нужно посмотреть, каким в итоге будет документ, как им будут пользоваться.

Основная сложность в том, что в настоящее время все переписывается на каких-то номинальных держателей.

Тяжело установить, кто по факту владеет этим имуществом. Если это близкие родственники, то законодательство в этом направлении уже действует, а если дальние или люди, которые не имеют к чиновнику вообще никакого отношения, то подтвердить это очень сложно. Все зависит от качества нормативного документа, ведь закон может быть любым, но если он не исполняется на 100%, то эффективность будет низкой».

Ранее за нелегальные доходы чиновников увольняли с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это было «волчьим билетом» для госслужащего, отмечают эксперты. Кроме того, провинившегося вносили в так называемый реестр коррупционеров, где его фамилию мог видеть любой желающий. Сейчас за этот проступок госслужащему грозит только дисциплинарное взыскание — увольнение, выговор, замечание. Уголовной ответственности за это не предусмотрено. Хотя мировой опыт говорит о том, что только строгие меры эффективны в борьбе с коррупцией, считает заместитель генерального директора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов: «Это всего лишь блеклая тень той самой пресловутой нормы — ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, которая называется “Незаконное обогащение”, когда к чиновнику применяется уголовное преследование, поскольку он не может объяснить источник происхождения денежных средств или законность приобретения покупки.

Практически все страны в мире эту Конвенцию ратифицировали. Россия — одна из немногих, ктоне идет по этому пути, делает какую-то эксклюзивную правоприменительную практику, пишет свои законы, изымает имущество, но фактически не наказывает чиновников за то, что они незаконно обогатились. Для полноты картины надо сказать, что в других странах все гораздо эффективнее: если человек знает, что ему грозит уголовная ответственность, мне кажется, у него больше причин отказаться от этой практики».

С 2016 года прокуроры направили в суды несколько десятков исков. В них они требовали обратить в доход государства имущество на 25 млрд. Об этом в конце мая сообщил генпрокурор Юрий Чайка. Однако пока взыскать удалось только 11,5 млрд руб.

Юлия Жданова