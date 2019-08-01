Евросоюз предложил России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК; высший орган исполнительной власти Европейского союза) предложила России и Украине заключить соглашение о транзите газа на 10 лет после истечения срока действующего газового контракта и введения в строй газопровода «Северный поток-2». «Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года»,— сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее агентство Reuters сообщило о планах России заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа после 2019 года. По информации агентства, таким образом Россия выиграет время для завершения строительства газовых магистралей в обход Украины. «Нафтогаз» заявил, что не получал предложений. Позднее глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что Россия предложила «Нафтогазу» краткосрочный контракт, однако не получила никакого ответа.

Напомним, в июле глава Минэнерго Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем варианты поставок газа в Европу после 2019 года. Стороны назвали свои переговоры конструктивными. Встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам должна пройти в сентябре. В среду, 24 июля, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей.

О ходе переговоров читайте в публикации “Ъ” «Газовые переговоры ушли на каникулы».