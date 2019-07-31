Петр Порошенко не нажил себе друзей Его бывшие сподвижники говорят о нем либо плохо, либо ничего

После того как Государственное бюро расследований (ГБР) завело 11 уголовных дел в отношении экс-президента Петра Порошенко, от него один за другим начали отрекаться ведущие члены его бывшей команды. Премьер Владимир Гройсман и глава МВД Арсен Аваков обрушились на экс-президента с беспрецедентной критикой, обвинив его в предпочтении личных интересов государственным и стремлении узурпировать власть. В окружении бывшего главы государства считают, что, стремясь продемонстрировать лояльность новому президенту Владимиру Зеленскому, бывшие соратники в своей борьбе с Петром Порошенко пойдут до конца. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Одна из главных политических новостей Украины — вызов на новый допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Как заявил во вторник в своем телеграм-канале директор ГБР Роман Труба, новый допрос бывшего президента в Государственном бюро расследований должен пройти уже в августе (предыдущий допрос Петра Порошенко по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» состоялся 25 июля).

Среди предъявленных Петру Порошенко обвинений — госизмена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также «факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».

На этом фоне бывшего президента один за другим подвергают резкой критике и обвинениям во лжи члены его бывшей команды, впрочем, начавшие дистанцироваться от него еще несколько месяцев назад.

Это началось весной, после проигрыша тогда еще действующего главы государства на выборах президента Украины.

Первым президентский лагерь покинул премьер-министр Владимир Гройсман, поспешивший объявить о намерении идти на парламентские выборы не в составе партии Порошенко, а во главе собственной политической силы.

Сделано это было едва ли не до того, как о поражении Петра Порошенко на президентских выборах было объявлено официально.

Сам Петр Порошенко, сегодня уже потерявший власть, считает, что члены его правительства начали играть против него еще на этапе подготовки к президентским выборам. В своем последнем интервью изданию «Украинская правда» бывший глава государства дал понять, что его главным закулисным оппонентом еще до выборов стал глава МВД Арсен Аваков.

Несмотря на то что саму фамилию министра господин Порошенко так и не произнес, его заявления не оставляют сомнений: речь идет именно о господине Авакове. «Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции»,— признался господин Порошенко.

Арсен Аваков, которому подчинена вся украинская полиция, очень эмоционально отреагировал на слова своего бывшего начальника. На своей странице в Facebook он назвал заявления Петра Порошенко о вмешательстве полиции в ход избирательной кампании «бессовестной ложью» и сообщил, что полицейские не работали и не работают ни на одну из политических сил, а защищают интересы народа Украины.

«Увы, для Порошенко лгать — как дышать — и поэтому он проигрывает! Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, лжецу,— а любому честному человеку… Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе — чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги..» — написал господин Аваков (орфография и пунктуация оригинального текста сохранены). Не ограничившись обвинениями в адрес Петра Порошенко, Арсен Аваков призвал всех украинцев помочь нынешнему президенту Владимиру Зеленскому и указывал на нелегкую миссию последнего — спасение страны, доведенной Петром Порошенко до грани развала.

Кроме Арсена Авакова с критикой экс-президента выступил и Владимир Гройсман, правда, в куда более спокойной манере.

Главе правительства не понравилось сделанное Петром Порошенко в том же интервью «Украинской правде» заявление о том, что создание премьером собственной партии и неудачная попытка этой партии пройти в парламент были политическим самоубийством.

Ответ на это интервью, как и Арсен Аваков, Владимир Гройсман опубликовал на своей странице в Facebook. В нем он сообщил, что господин Порошенко так и не смог сделать выводов из последних политических событий и понять, почему же весной их пути разошлись.

«На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями. Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов»,— написал господин Гройсман.

Владимир Гройсман и прежде не стеснялся открыто критиковать экс-президента и говорить о том, что личные амбиции Петра Порошенко помешали реализации многих инициатив правительства, из-за чего у бывшего главы государства и все еще действующего главы правительства постоянно возникали конфликты. Однако прежде Владимир Гройсман, говоря о господине Порошенко, не оперировал терминами вроде «узурпация власти» или «погоня за деньгами».

Источник “Ъ” из окружения экс-президента отмечает, что премьер стремится продемонстрировать свою независимость от любых крупных игроков и сохранить за собой место в политике вне зависимости от того, кто находится на вершине власти.

«Гройсман пытается доказать, что был и остается самостоятельным игроком, а не человеком Порошенко или кого-то еще. А вот Аваков все поставил на Зеленского. Раньше он потихоньку подыгрывал той команде, а сейчас переметнулся окончательно»,— сообщил источник “Ъ”.

По информации “Ъ”, Арсен Аваков может остаться в правительстве Украины и после появления нового кабинета министров. Его фамилия включена в план формирования нового правительства, правда, без уточнения, сохранит ли он пост главы МВД или пересядет в другое кресло. Неясно также, является ли присутствие той или иной фамилии в этом плане гарантией назначения в правительство или это всего лишь своего рода шорт-лист кандидатов.