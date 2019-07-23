Минфин поспорил с ЦБ о кредитном риске

Минфин выступил против идеи ЦБ по переходу на новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска. В министерстве настаивают на внедрении схемы, рекомендованной Базельским комитетом по банковскому надзору и опирающейся на оценку заемщиков не банками, а рейтинговыми агентствами. Эксперты согласны, что второй подход в большей степени отражает интересы экономики, но его внедрение вряд ли возможно в ближайшей перспективе.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо министра финансов Антона Силуанова, направленное 17 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем глава Минфина заявляет о недопустимости внедрения упрощенного подхода к оценке риска с разделением заемщиков лишь на две категории. По его мнению, такой подход «не обеспечивает ни корректного соотнесения коэффициентов риска с уровнем кредитного риска, ни достаточного спектра дифференциации коэффициентов риска». Так, по словам господина Силуанова, 80% активов банков соответствуют I или II категории качества, которые по предложенному ЦБ подходу могут быть отнесены к «инвестиционному классу». По мнению министра, применение такого подхода «может привести к накоплению рисков для финансовой стабильности и в конечном итоге — к прямым потерям общественного благосостояния».

Глава Минфина настаивает на внедрении рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) подхода с применением оценок рейтинговых агентств. Это, по его словам, позволит сформировать информационную прозрачность для участников кредитного рынка. Кроме того, такой подход укрепит финансовую стабильность ввиду более корректного отражения рисков кредитования и облегчит рефинансирование внешнего корпоративного долга на внутреннем рынке. А также будет способствовать девалютизации обязательств частного сектора и повысит эффективность российского финансового рынка.

В пресс-службе ЦБ подтвердили получение письма и пояснили “Ъ”, что регулятор, выбирая подход, учитывал, что подавляющее число заемщиков не имеет рейтингов. Кроме того, в случае соотнесения рейтингов российских и международных агентств даже лучшие заемщики упрутся в «страновой потолок» (сейчас ВВВ– по шкале S&P). Вместе с тем в ЦБ отметили, что продолжают работу по созданию условий для использования в будущем кредитных рейтингов национальных рейтинговых агентств. В Минфине отказались от комментариев.

Эксперты считают, что хоть рекомендованный БКБН подход к оценке кредитного риска и наиболее перспективный, но его внедрение в ближайшее время вряд ли возможно. Партнер компании «Делойт» Екатерина Трофимова, стоявшая ранее во главе нового рейтингового агентства АКРА, считает, что внедрению подхода с использованием внешних кредитных рейтингов серьезно препятствуют два фактора. Во-первых, сейчас лишь несколько сотен корпоративных заемщиков имеют рейтинги — в основном это эмитенты, чьи бумаги торгуются на рынке. Рейтинги потребуются десяткам тысяч компаний, что пока превышает мощности действующих агентств (в РФ только два аккредитованных агентства).

Вторая, более серьезная проблема заключается в том, что у этих агентств нет накопленной валидной статистики дефолтов и, следовательно, отсутствует официальная шкала соответствия национальных и международных рейтингов. Потребуется серьезная научная работа по сопоставлению этих методик. По словам госпожи Трофимовой, в таких условиях возможно лишь комбинированное применение двух подходов с многолетним переходным периодом (на подход с использованием рейтингов). Также, по ее мнению, для крупных банков целесообразно было бы более широкое регуляторное признание и использование их собственных внутренних рейтингов.

«Представляется вполне логичным, что ЦБ сначала задает базовые упрощенные рамки стандартизированного подхода,— говорит управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.— Но затем регулирование, безусловно, должно прийти к дополнению подхода за счет внешних рейтингов». Он считает, что внедрение рейтингов в регулирование достаточности капитала банков высвободит средства у кредитных организаций с качественными активами и позволит увеличить за счет этого объемы финансирования экономики. По оценке господина Беликова, положительный эффект в масштабах сектора может составить триллионы рублей.

Виталий Солдатских