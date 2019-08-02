Тактика тысячи малых дел

К 15 августа Минэкономики должно завершить согласование актуализованной версии плана «Трансформация делового климата». Документ, с которым ознакомился “Ъ”, плотнее привязан к субрейтингам Doing Business, в нем полностью переписана программа поддержки малого бизнеса, а сам план стал значительно подробнее. Так, в нем появились новые разделы — например, о развитии предпринимательства в сфере сельского хозяйства и туризма и о защите прав и законных интересов. В ближайшие дни ведомству Максима Орешкина придется урегулировать большое число экспертных и ведомственных возражений к этой версии плана.

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики подготовило проект актуализации плана «Трансформация делового климата» — документ, сформированный на заседаниях экспертных групп, направлен во все заинтересованные госорганы и организации. Напомним, пакет мер по трансформации делового климата был утвержден правительством в январе 2019 года, тогда сообщалось, что план будет обновляться дважды в год.

Как и анонсировалось ранее, в проект включены новые разделы: «Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства», «Экология», «Развитие предпринимательства в сфере туризма», а также «Защита прав и законных интересов» (тесно связанный с разделом «Контрольно-надзорная деятельность», поскольку предполагает снижение административных барьеров при лицензировании и сокращение финансовых издержек бизнеса). Однако они еще требуют серьезной доработки — в новых разделах пока не записаны ключевые показатели.

Один из важнейших элементов новой версии плана — более подробная привязка KPI к соответствующим субрейтингам Doing Business, одной из общих задач является вхождение России в топ-20 по этому рейтингу (сейчас — 23-е место). Подробность детализации «дорожной карты» чрезвычайно высока: в качестве примера одной из задач улучшения делового климата в РФ является «уточнение соблюдения правил противопожарного режима при строительстве и монтаже дверных коробок». В сравнении с действующей версией плана актуализированный вариант предполагает существенное расширение списка мероприятий — например, только в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» их добавляется почти 150. Значительная часть новых пунктов направлена на точечное устранение избыточных и дублирующих требований (например, советских санитарных правил для предприятий мясной промышленности 1985 года) еще до запуска «регуляторной гильотины» в 2021 году.

Полностью переформатируется раздел, посвященный малому и среднему предпринимательству (МСП): если раньше он практически дублировал одноименный нацпроект, то теперь для него предлагаются собственные мероприятия. Среди них — перечисление субсидий на компенсацию расходов и затрат субъектов МСП напрямую на расчетный счет без казначейского сопровождения, а также разработка комплекса мер, направленных на снижение доли заблокированных счетов, принадлежащих субъектам МСП, в целом это очень детальный план «тысячи малых дел» для малого бизнеса.

Реальный список мероприятий обновленного плана по трансформации делового климата, вероятнее всего, будет не столь обширным: Минэкономики представило внушительную таблицу разногласий, в которых ведомства не поддерживают предложения экспертной группы. Так, экспертная группа предложила разработать в рамках направления «Градостроительная деятельность» законопроект о поэтапном раскрытии эскроу-счетов. Среди других спорных моментов — корректировка КоАП в части нарушений таможенного законодательства (наличие системных проблем в нем отрицает ФТС).

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что согласительные совещания на площадке ведомства планируется начать с 5 августа, до этого момента участники обсуждения должны представить свои позиции. На 15 августа запланировано заседание подкомиссии по обеспечению устойчивого развития экономики под председательством Максима Орешкина, на ней будут урегулированы разногласия бизнес-сообщества и ведомств, а также одобрена заключительная версия проекта.

Евгения Крючкова