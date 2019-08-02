02 августа, пятница
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Деньги эскроу-счетов не даются строителям

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За создание механизма обеспечения поэтапного доступа застройщика к средствам покупателя по мере готовности строящегося жилья выступали российские девелоперы. Свое предложение экспертная группа объясняет желанием «сформировать компромисс между недопущением нарушения прав граждан и уверенной реализацией застройщиками проектов строительства многоквартирных домов», необходимостью уменьшить издержки при осуществлении проекта «и, самое главное, не допустить ухода с рынка большого числа добросовестных застройщиков, которые не смогут осуществлять реализацию будущих и новых проектов по объективным причинам». Минэкономики эту идею не поддерживает — поэтапное раскрытие эскроу-счетов ведомство считает избыточным и влекущим снижение гарантий защиты дольщиков. Министерство указывает на то, что такой законопроект уже поступал в правительство — Минэкономики согласовало подготовленный Минстроем проект отрицательного отзыва на него.

Евгения Крючкова


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